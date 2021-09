El titular del Episcopado, Oscar Ojea, criticó durante este sábado al Gobierno después de la crisis y los cambios en el Gabinete que se dieron después de conocerse los resultados de las PASO. En un video, el obispo pidió a la clase política “encontrar virtudes en aquellos que piensan y sienten distinto”.

“Vamos a comenzar de nuevo la campaña electoral, o de alguna manera ya estamos en ella, y hemos oído tantas descalificaciones, tantos insultos a un cuerpo social irritado, después de todo lo que ha pasado, luego de la pandemia”, inició su discurso el obispo.

Y agregó que no debería haber lugar para la intolerancia: “la falta de respeto a aquel que piensa y siente de un modo diferente, aquel que es de otro grupo que el mío, que tiene otra cultura, otra posición social, otra educación, aquel que no es de los míos y con quien no me siento tan cómodo”, describió.

Monseñor Oscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). (Infobae).

“Cómo nos cuesta encontrar virtudes en aquellos que sienten distinto y piensan distinto. Pensamos que tienen todos los males, que están contaminados. A veces ni siquiera podemos creer cómo pueden pensar y sentir distinto”, señaló.

En esa línea, sostuvo que “en un cuerpo social irritado yo no puedo echar vinagre o echar ácido”, en relación a los conflictos internos del Gobierno.

El obispo señaló que percibe en la sociedad “un cansancio enorme de aquello que se repite continuamente” y que “esto se cura con creatividad, se cura con propuestas, se cura con respeto, se cura con paciencia”.

Por último, marcó el riesgo de caer en un “pensamiento sectario”. “Si abrimos un canal, vamos a escuchar lo que queremos escuchar y no nos movemos de ese lugar. Cómo nos cuesta aceptar un pensamiento y un sentimiento diferente. Yo entiendo, da seguridad, nos sentimos protegidos repitiendo continuamente lo que pensamos y no concibiendo cómo otros pueden pensar distinto, casi indignándonos frente a esto”, concluyó.