“Toco para Vos” se ganó un lugar en la escena de la cumbia pop y no para de lanzar éxitos año tras año. Ahora, la banda uruguaya, liderada por Meri Deal y Bautista Mascia, sacó la canción “Se picó”, junto a El Reja y Marka Akme, y no para de sonar, al punto de estar entre las canciones más escuchadas de Uruguay y Argentina.

En una entrevista con Vía País, Meri y Bautista no sólo se refirieron al presente sino también a sus comienzos y a los sueños que les quedan pendientes.

“Tocábamos en un garage y después sacábamos los temas por YouTube. Ver que el tema se estaba escuchando y que había comentarios que no eran de nuestra círculo fue un primer paso. El escalón siguiente fue salir de Montevideo, fue una locura. Y que nos llamen para tocar en la Argentina... Son cosas que fueron sucediendo que no podíamos despertar”, coinciden sobre los comienzos de la banda que se formó en 2013 y que firmó contrato con Warner en 2015.

Entre los gustos que se dieron durante sus giras, mencionan el hecho de conocer a artistas como Carlos Vives, a quien le reconocen su “tremenda humildad”. “En ese momento, tocamos después de él y tenía un hit mundial como ‘La Bicicleta’. Es muy loco que uno se ve chiquito y de repente te estás codeando con gente muy grosa”, contaron.

Al ser consultados sobre artistas con los que les gustaría compartir escenario, Meri no dudó: “¡Shakira!”. Mientras que Bautista optó por J Balvin.

A su vez, contaron que esperan tocar en países como España y México, auqnue no descartan poder conocer otros países de Europa.

Por último, hablaron de lo que esperan para el 2021: “Queremos volver al escenario y tener shows, lo estamos tomando con mucha paciencia para no adelantarnos a algo que no sabemos cómo se va a dar. No tenemos una proyección para este año, depende de cómo se vayan dando las cosas en relaciona a la salud mundial. Por el momento, vamos a seguir haciendo canciones”.