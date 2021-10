El cantante freestyler Tiago PZK estuvo presente este sábado por la noche en el programa emitido por Telefé, Podemos Hablar (PH), conducido por Andy Kusnetzoff, y habló de la difícil situación que tuvo que atravesar luego del divorcio de sus padres.

También habló de la violencia de género que debió padecer su madre, lo cual inspiró la canción “Sola”. En el programa donde participó el cantante, también estuvieron presentes los actores Toto Kirzner y Mauricio Dayub, la actriz Cecilia Roth y la periodista Belén Ludueña.

La vida del cantante

Cuando Tiago PZK fue invitado por Andy Kusnetzoff a contar parte de su vida personal, él no dudó en hacer pública su difícil realidad que le tocó afrontar durante el divorcio de sus padres y también relató que creció dentro del seno de una familia humilde.

Además, detalló que en sus inicios, su familia no lo apoyaba: “Es difícil soñar en ese contexto, siempre se te imponen ante los sueños, a mí me pasaba que de chico decían, ‘El pibe se quiere dedicar a la música, mirá si le sale mal’. Pero mi vieja siempre me bancó, ‘vos hace lo que te haga feliz’”.

Tiago PZK junto a Ruhserking, FMK y Lit Killah. (Prensa)

Y continuó: “En cambio mi papá no me dejaba hacer muchas cosas, mi mamá me cubría para poder ir a rapear a las plazas”.

Los inicios de su carrera

Fue allí que Tiago PZK aprovechó para contar cómo fueron los inicios de su carrera como cantante freestyler. Detalló que lo hacía rapeando en las distintas plazas de la Ciudad, cuando finalmente llegó a la competición “El 5to escalón”.

“El 5to escalón era la competencia de rap más grande que había en Argentina. Y yo llegué a ese punto donde me hice más conocido, volvía más contento a mi casa y mi familia empezó a entender mi mundo”, contó.

Y agregó: “Ir a la plaza a rapear era mi manera de expresarme y sacar las cosas malas que me pasaron”.

Pasado difícil

Tiago PZK no dudó ni un segundo en contar las vivencias difíciles de su pasado: “Cuando mis viejos se separan yo me quedo en la calle con mi hermana y mi mamá, en la calle literal, no teníamos a dónde quedarnos, íbamos de familiar en familiar de casa en casa, pero éramos felices, no teníamos plata pero estábamos tranquilos”, confesó el cantante.

El tema “Sola” fue lo que lo catapultó a la fama durante el año pasado: “El primer tema que pegó, que fue un éxito, se llama Sola y es un tema que habla de mi mamá. Con esa canción explotó mi carrera musical”.

Tiago PZK cuando era un niño. (Web)

Y sobre su padre detalló: “A mi papá no lo vi más pero yo puedo decir que lo perdoné, yo siento que hay que soltar porque sino uno siempre vive atado y siempre tenés esa espina”, dijo sentido el cantante.