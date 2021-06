“Este post lo tenía para largar cuando me dieran el alta epidemiológica. Pero la cosa se complicó y ahora estoy internado. Y es por eso que saco el aviso. Me desconectaré del blog hasta tanto tenga ganas de conectarme. Sepan disculpar si no puedo responder por tal o cual cosa por unos días”, explicó el famoso bloguero de viajes Sir Chandler.

El relato comienza con su regreso a la Argentina, luego de estar una semana en España. “El domingo 23 de mayo volví al país. El viernes 21 me había hisopado en Madrid para tener el PCR pedido por la Argentina y el resultado dio negativo”, comienza el relato Sir Chandler en su blog.

Sir Chandler, contrajo Covid (Foto: Blog Sir Chandler) Blog Sir Chandler

Chandler cuenta si bien estaba con tos, sospechaba que se trataba a causa del “clima seco y el cambio de temperatura en relación a Buenos Aires”.

“El domingo en Ezeiza me hacen el hisopado con evaluación de antígenos y dio negativo… me fui a casa. El lunes la tos seguía, pero apareció un fuerte dolor de cabeza. Y dormí muy mal”, agregó.

Como al día siguiente los dolores continuaban, el bloguero mantuvo una consulta por videollamada con su servicio médico, en la que fue advertido acerca de que sus síntomas eran de Coronavirus, y debía hisoparse. Al día siguiente, tras la prueba, le comunicaron el resultado positivo.

Por tal motivo, su blog se mantuvo inactivo por unos días. “Se me acumularon unos 200 comentarios sin contestar”, señaló. Luego de eso, la fiebre no cesaba, por lo que debió ser internado.

El virus, en todas partes

En cuanto a dónde pudo haberse contagiado, lo señala como “un misterio”. “Cuando fui a Barcelona con el Ouigo la verdad me sentí medio asfixiado y no me daba tranquilidad la falta de circulación de aire y tener a algunos sin barbijo cerca como si nada. Pero el resto, siempre con barbijo. Sí estuve con familiares varios días, sí me junté con amigos otros… o sea que por ahí por ese lado”, comentó.

Uno de los puntos que subraya es que, según su experiencia, el PCR no detectó el virus, probablemente contraído el día anterior. “Y el de antígenos, si uno no tiene los síntomas, tampoco”, mencionó.

La prueba positiva que compartió el bloguero (Foto: Blog Sir Chandler) Blog Sir Chandler)

Como dato positivo, y con un dejo de humor, destacó: “Ahora tengo 90 días para aprovechar y no necesitar PCR para viajar a otros países y volver a la Argentina”.

Para concluir, reflexionó: “A todos nos puede llegar, con barbijos y cuidados varios. Estando en la Argentina o en un país con mucho menos riesgo”.

“En junio tengo un viaje internacional previsto que seguirá siendo con los cuidados de siempre, como en los más de 30 vuelos hechos en esta pandemia”, afirmó.