Sergio Lapegüe continúa en terapia intensiva, donde fue trasladado este martes por la mañana. El periodista está internado desde hace una semana luego de dar positivo en Covid-19 y tener complicaciones, entre ellas problemas con la oxigenación en sangre. Este miércoles, su esposa “Bochi” se mostró esperanzada con las novedades y explicó que “pasó una buena noche”.

La pareja del periodista compartió en sus historias de Instagram una imagen que tomó mientras hacían una videollamada. Allí se lo ve con la máscara de oxígeno.

La foto resultó esperanzadora para todos los que se encuentran siguiendo día a día su evolución.

La esposa de Sergio Lapegüe mostró la evolución del periodista. (Instagram/@bochiok)

Además, la panelista de “Nosotros a la mañana” (ElTrece) contó que dialogó con “Bochi”:“Hablé con su mujer y sigue preocupada. Pero ayer empezó a evolucionar un poco y para hoy está casi segura que el parte va a ser mucho mejor”.

La razón por la cual lo trasladaron a la terapia intensiva fue porque la tomografía que se realizó el lunes dio con “un poco más de inflación en sus pulmones, anoche volvió a levar fiebre y no oxigenaba bien”, según el informe de su esposa.

El periodista está internado desde hace más de una semana. Al ser asmático, sus complicaciones son mayores.

Lapegüe viajó a mediados de enero a Punta Cana, República Dominicana, donde estuvo con su familia de vacaciones. Al regresar, comenzó a tener dolor en la espalda y corporal, además de unas líneas de fiebre, por lo que decidió ir al Sanatorio Juncal de Temperley.

Sin embargo, el periodista está convencido que se contagió en Buenos Aires y no durante el viaje. “Sé qué hay gente mal intencionada que se alegra de los problemas del otro, que opina sin saber. Ojalá puedan dejar de odiar o envidiar porque eso es malo para el corazón de cada uno de ustedes. El virus no lo traje del viaje (estuvo de vacaciones en República Dominicana). Lamentablemente me contagié acá”, dijo al conocer su resultado positivo de coronavirus.