Ante los rumores de una posible protesta en la Costa Atlántica de un grupo de policías bonaerenses que exigen mejoras salariales, el ministro de Seguridad Sergio Berni salió a comunicar su posición ante la misma.

Y lo hizo, fiel a su estilo, con una frase provocativa: “¿Y qué voy a hacer si me toman una comisaría? Voy y los saco a tiros... eso es lo que tengo que hacer”.

Estos policías bonaerenses están agrupados “autoconvocados” y planean expresar su desacuerdo por el salario que perciben, el 11 de febrero en la Costa y otros puntos de la provincia de Buenos Aires para hacer visible el pedido.

El Ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni estuvo en Tres Arroyos para participar del acto de incorporación de patrulleros a la Policía Rural.

La convocatoria se lleva adelante a través de las redes sociales y desde una página de Facebook llamada “Policías Reclamando”, que cuenta con 56 mil seguidores.

“Nosotros con el gobernador Kicillof nos comprometimos a una reparación histórica: equiparar a los policías bonaerenses con los sueldos de las fuerzas federales, y ya empezamos por los escalafones más bajos”, aseguró Berni en una charla con diario “Clarín” y aclaró que “esto no es una negociación”.

“Nosotros hacemos una reparación histórica, no una paritaria. Algunas de las cosas que dicen son reales pero las heredamos de (María Eugenia) Vidal”, sostuvo.

Kicillof se reunió con intendentes en Monte Hermoso Vía Bahía Blanca

Por su parte, en un acto en Escobar, el gobernador Axel Kicillof entregó patrulleros y lanzó duras críticas hacia la gestión de Vidal, aunque no se refirió a la posibilidad de una nueva protesta. “Veo los patrulleros y cuando Ariel (Sujarchuk) me dice que durante los cuatro años anteriores perdió efectivos policiales y que cuando asumimos en el distrito quedaban 20 patrulleros, yo me pregunto qué hubiera pasado si en vez de pagar publicidad en las redes sociales y llenar de carteles con lo que teóricamente estaban haciendo, ponían los patrulleros, los sueldos para la policía y se dedicaban a las cosas serias y reales en lugar de trabajar en la virtualidad, propaganda y el verso”, lanzó el mandatario.

Y cerró: “Indigna y no porque quiera hacer campaña ni hablar del pasado sino porque uno observa las encuestas y pareciera que un gobierno que abandonó a nuestra policía es el que más hizo en materia de seguridad”.