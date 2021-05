Después de que el Gobierno Nacional le solicitó a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) que suspenda su actividad en todas sus categorías ante el avance de la segunda ola del coronavirus, Sergio Berni aseguró que “no van a tener seguridad” para los partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

A pocas horas del anuncio de Alberto Fernández, la AFA comunicó que se reprogramarán las semifinales y la final de la Liga Profesional de Fútbol. Este sábado jugaban Independiente-Colón y el domingo, Boca-Racing, ambos en San Juan. La final iba a ser el fin de semana próximo en Santiago del Estero.

Mientras que se tomó esta decisión a nivel nacional, las competencias internacionales que se disputarán esta semana -será la sexta y última fecha de la fase de grupos en los dos torneos- no fueron suspendidas por el momento.

River sumó 27 casos de coronavirus en la última semana. (Prensa River) (Prensa River)

Desde Nación aseguran que los cotejos no corren riesgo. La Conmebol, a su vez, no se refirió al respecto. Sin embargo, Berni, ministro de Seguridad de Buenos Aires, se mostró firme y dijo que no les brindará personal policial para esos encuentros.

“Si quieren jugar al fútbol, jueguen, pero no van a tener seguridad y si no hay seguridad no se puede jugar”, dijo en declaraciones radiales. Y agregó: “El esfuerzo debe ser compartido por el conjunto de la sociedad”.

“Lo concreto es que la ley pareja no es rigurosa. Es una falta de respeto que mientras todos los argentinos estamos haciendo un esfuerzo el fútbol siga su curso”, concluyó. Por otro lado, se refirió a que el año pasado se frenó la pelota y “no pasó nada”.

Los partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Si solo se cuentan los partidos en Buenos Aires, en cuanto a la Copa Libertadores, el martes, a las 21.30, Racing -que ya se clasificó a octavos de final- recibe a Rentistas, por el Grupo E. Defensa y Justicia, otro de los que ya se aseguraron un boleto a la siguiente instancia, jugará en Varela ante Independiente del Valle, el jueves a las 19, por el Grupo A.

En la próxima semana habrá actividad internacional. (Prensa Independiente) Independiente

La Copa Sudamericana cuenta con el encuentro entre Independiente y Guabirá (Grupo B), en el Libertadores de América, el miércoles a las 19.15. En el mismo horario, pero el jueves, Arsenal hará de local contra Bolivar, por el Grupo C. Horas más tarde, a las 21.30, Lanús, en La Fortaleza, se medirá ante Aragua (Grupo H).