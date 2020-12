El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, salió este miércoles a respaldar la baja en la edad de imputabilidad y volvió a diferenciarse de su par nacional, Sabina Frederic, al remarcar que “gracias a Dios” no piensan igual y advertir que “su opinión poco y nada vale para la vida común de los ciudadanos”.

“No tengo ninguna duda de que no hay que tener miedo a discutir el cambio de la ley penal juvenil. No tengo ninguna duda de que un chico, a los 14 ó 15 años, comprende la criminalidad del hecho que está llevando adelante porque de eso se trata la imputabilidad”, planteó el funcionario bonaerense en declaraciones a radio Colonia.

Berni realizó esas declaraciones ante los planteos que surgieron para bajar la edad de imputabilidad tras el crimen que un menor perpetró en el barrio porteño de Retiro.

“Si bien el régimen penal juvenil es avanzado en la Argentina está solamente avanzado en la letra fría de un papel porque cuando usted va a la práctica las instituciones no funcionan porque si usted tiene un chico que estuvo cinco veces presos y terminó matando es porque las instituciones no funcionan”, evaluó

Agregó que “si bien es cierto que el índice delictivo producido por menores es bajo, estamos hablando de un 3 ó 4 por ciento, cuando a uno le toca ser víctima pasa a ser del 100 por ciento”.

“Entonces es muy fácil hablar cuando uno no está en el lugar de ciudadano común y está expuesto a los riesgos que está expuesto”, planteó como crítica, aunque sin mencionarla, contra la ministra Frederic, quien dijo que “no debemos estigmatizar y creer que todos los jóvenes son pasibles de convertirse en victimarios”.

Por su parte, Berni se mostró a favor de discutir esos cambios para bajar la edad de imputabilidad porque, remarcó, “si en la Argentina hoy somos capaces de discutir si somos capaces o no de terminar con la gesta de un embarazo, cómo no vamos a poder discutir la ley penal juvenil”.

“No hay que ser hipócrita”, criticó y reconoció que “gracias a Dios” tiene diferencias con su par nacional. “La ministra de la Nación no tiene ninguna responsabilidad territorial, por lo cual puede decir y hacer lo que quiera que no tiene ningún impacto en la vida del ciudadano común. Nosotros tenemos responsabilidad territorial”, dijo sobre la posición de la integrante del gabinete de Alberto Fernández.

Agregó que “su opinión poco y nada vale para la vida de los ciudadanos, en el caso concreto de ayer no es ningún delito federal” y que “es muy fácil hablar de seguridad y manejarse en la calle con diez custodios y entonces uno pierde contacto con la realidad”.

El nuevo cruce se produjo tras el asesinato en Retiro de un hombre de nacionalidad armenia, de un disparo en el cuello, por el cual detuvieron a un adolescente de 15 años que estaba armado.

La víctima fue identificada por las fuentes como Dmitri Amiryan (37), un ciudadano armenio de profesión quiropráctico, que vivía desde hacía 20 años en Buenos Aires y tenía domicilio en el barrio porteño de Núñez.

Fuentes policiales informaron a Télam que el hecho ocurrió alrededor de las 8.20 en la intersección de las calles San Martín y avenida Madero, cuando la víctima circulaba en bicicleta seguido por un amigo.

“Este hecho lleva a preguntarnos por qué un menor de 15 años está dispuesto a robar y matar a una persona. Ése es el grado de impunidad que tienen porque saben que no tendrán consecuencias, no puede ser que sea así”, expresó el secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.

