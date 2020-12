El asesinato de un turista armenio en Puerto Madero reactivó el debate sobre la edad de imputabilidad, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires busca discutir la Ley Penal Juvenil, el proyecto macrista que preveía bajarla para los delitos graves.

“Es hora de discutir la Ley Penal Juvenil, no pueden entrar por una puerta y salir por la otra. Tiene que haber consecuencias para todos los delincuentes que desprecian la vida y que están dispuestos a todo”, dijo el vicejefe de Gobierno y ministro de Seguridad porteño, Diego Santilli.

Marcelo D’Alessandro, secretario de Seguridad, también se expresó en el mismo sentido: defendió la necesidad de establecer un régimen penal específico para casos como el del fin de semana.

“No pretendo que la condena sea la misma que la de un adulto, pero no puede pasar que si cometen un delito no tengan consecuencias”, dijo.

“Sin consecuencias para los delincuentes, vamos a seguir igual”, advirtió D’Alessandro, a pesar de que el joven fue detenido poco después del crimen. “Sin soluciones concretas estamos expuestos a que los delincuentes pongan en riesgo la vida de las personas”, sumó.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, a principios de 2019, se impulsó el proyecto de ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que pretendía bajar de 16 años a 15 años la edad de imputabilidad de los menores para delitos penados con 15 años o más de prisión.

“Cuando en 2019 presentamos la Ley Penal Juvenil nos dijeron de todo”, dijo ahora la exministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich. “Hoy Dimitri fue asesinado en Retiro, y uno de los detenidos tiene 15 años. ¿Cuántos ciudadanos tienen que morir para tratar la ley? No se dan cuenta de que hoy los únicos que están seguros son los delincuentes?”.

Dimitri Amiryan, armenio de 47 años, fue asesinado este martes de un disparo en el cuello cuando quisieron robarle la bicicleta en Puerto Madero. El detenido fue un adolescente de 15 años que llevaba un revólver calibre 32.