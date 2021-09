Los bancos y las consultoras económicas que sondeó el Banco Central a fines de agosto pronosticaron que la inflación de los próximos doce meses se ubicará en el 48,4% anual, por lo que la previsión se ajustó al alza en un 0,2 punto porcentual respecto de lo dicho en julio.

Del Relevamiento de Expectativas de Mercados (REM) realizado entre los días 27 y 31 de agosto de 2021 participaron 26 consultoras y centros de investigación locales, catorce entidades financieras de Argentina, y dos analistas extranjeros.

Para julio de 2021 la mediana de las estimaciones de quienes participaron en la encuesta previa del REM sugería una inflación de 3% mensual. En agosto de 2021, la estimación bajó al 2,8% mensual.

Quienes participan del REM esperan un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2021 de 7,2%, por lo que hubo un incremento de 0,4 punto porcentual respecto del relevamiento previo.

Buscando precios en el supermercado. Castillo Pedro | 51

La estimación de crecimiento correspondiente al tercer trimestre del año se elevó en 0,8 p.p. de 0,5% s.e. hasta 1,3% s.e. En tanto, las y los participantes del REM, sugieren un crecimiento de 0,6% s.e. para el cuarto trimestre del año.

Para septiembre de 2021, quienes participan del REM pronosticaron una tasa BADLAR de bancos privados de 34,1% similar a la registrada en julio. Se evidencia una tendencia estable de las previsiones mensuales hasta fines de año, ascendiendo el nivel de la tasa hasta 34,5%.

Los analistas del REM ajustaron a la baja sus proyecciones mensuales del tipo de cambio nominal y prevén que alcance $105,75 por dólar en diciembre 2021, contemplando que se ubique en $154,5 por dólar a fines de 2022.

En cuanto al valor de las exportaciones (FOB), quienes participan del REM estiman que para 2021 ascenderían a US$ 69.385 millones, incrementándose en US$ 2.110 millones con relación al último REM y US$ 14.501 millones superior a lo registrado en 2020 (US$ 54.884 millones).

Los diez mejores pronosticadores proyectaron un valor algo superior de exportaciones, en torno a los US$70.839 millones.

Por otro lado, el valor de las importaciones (CIF) del año 2021 se ubicaría en US$ 57.185 millones, esto es US$ 2.167 millones por encima del pronóstico del relevamiento previo y US$ 14.829 millones mayor al dato evidenciado en el último año (US$ 42.356 millones).

Por la corresponsalía de Buenos Aires.