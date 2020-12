Lucas Grimson fue tendencia hace unos meses en las redes sociales luego de decir “les pibis” durante una conferencia de prensa del Ministerio de Salud. Y este miércoles se volvió viral otra vez debido a una serie de tuits viejos en los que expresaba opiniones discriminatorias.

Los mensajes son de 2015 y 2016. “Me cag... de risa, muy gracioso el chiste, una villera se estallaría de risa”, dice Grimson en uno de los tuits. En otro, el joven habla de “disfrazarse de judía” para una fiesta de cumpleaños.

Tuits de Lucas Grimson. Twitter.

Rápidamente, el hashtag #LukiGrimsonRacista se convirtió en tendencia y el joven decidió realizar un descargo en su cuenta de Twitter. “Hoy se despertaron tan al pedo que buscaron tweets cho... que puse cuando tenía 12, 13, 14 años. Por suerte creemos en cambiar las opiniones y miradas, ¿no? Preferiría que quisieran discutir las ideas que planteamos ahora. Candadito y a seguir con cosas más importantes”, escribió.

Y agregó: “No solo creen que lo que uno dijo hace años tiene que representar lo que uno piensa ahora sino que también tantas ganas de lastimar tienen que inventan tweets que nunca puse. Tienen una obsesión, no sé si con las cosas viejas y las fake news o con hacer lo que sea para no debatir”.

Quién es Lucas Grimson

Grimson, de 19 años, estudia Ciencias Políticas y milita en la agrupación Nueva Mayoría (un espacio que forma parte del Frente de Todos). Según informó Chequeado, trabaja con los equipo técnicos de la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud pero su contrato es con la Fundación Hospital de Pediatría “Prof. Juan P. Garrahan”.

En agosto, Grimson participó del reporte diario para informar sobre la pandemia de coronavirus y utilizó lenguaje inclusivo. En su discurso, señaló que “les jóvenes históricamente buscan tener un lugar en la sociedad y muchas veces se encuentran con obstáculos, estigmatizaciones y prejuicios”.