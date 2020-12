Las fiestas en espacios cerrados siguen estando prohibidas en el AMBA, por eso un video de Tyago Griffo en una fiesta privada generó polémica en el ambiente artístico.

Maite Peñóñori contó en Los ángeles de la mañana que el hijo de Gladys La Bomba Tucumana había estado cantando el fin de semana en una fiesta privada. ”Hacen como eventos privados, cierran el lugar... A Tyago lo contrataron para cantar el sábado a la noche...”, sostuvo la periodista.

Y Yanina Latorre explotó de furia: “A mi hija Lola, la producción le dijo que por 15 días no podía pisar el estudio para no poner en riesgo a sus compañeros. La bardeó el país, me putearon a mí... la Bomba dijo que la tenían que echar... ojalá lo echen a su hijo. Me voy a vengar hasta el día que me muera”.

“Me parece injusto... me decían que nos teníamos que ir del país y encima la Bomba, que tiene más años que yo, pidiendo que la rajen. Por favor... De mi hija no hay imágenes, fue al aire libre, nunca se bajó de un auto y acá el chico está encerrado, no está autorizado, sin distancia social ni barbijo”, dijo la panelista.

Es que Thiago cantó el lunes por la noche en el certamen y ahí se defendió, con su madre al lado: “Eso de lo que está habilitado y lo que no está todo el tiempo en charla... A mí me contrataron, fui a cantar un ratito, hice lo que tenía que hacer y volví a mi casa”.

“Decile a la cotorra esa que está todo mal conmigo, que a partir de ahora, le declaro la guerra por completo. Está re loca. Que vaya a un ginecólogo a que le recete algo porque está re loca, zafadísima. Igual, me importa un carajo de ella”, le dijo Gladys a Yanina a través de un audio que le mandó a Ángel de Brito.

Y se desató la polémica. ”Que estoy mal atendida, que tengo que ir a un ginecóloga... sos patética, te paraste a pedir que echen a una nena de 19 años y ahora que pido lo mismo para tu hijo me decís que estoy loca... ojalá los echen a los dos”, sostuvo la esposa de Diego Latorre.

Luego pusieron al aire a la cantante tucumana y aseguró que no estaba enterada de la presencia de su hijo en ninguna fiesta. “No sé, yo ya no vivo con él, es un adulto y no sabía... estamos empezando a trabajar y gracias a Dios algunos lugares están habilitados”, dijo.

“No se puede discutir con vos. Yo opino y me hago cargo de lo que digo pero no te insulté, no hablé de tus partes físicas ni te traté de mal atendida. Vos me mandaste al ginecólogo, me dijiste cotorra y me insultaste. Yo pido Justicia para todos”, acusó Yanina.

“Quizás estás mal hormonalmente”, picanteó la mamá de Tyago. Y Yanina desató: “¿Cuál sería la parte hormonal que tengo mal?”.

“Vos dijiste que si a Pablito Ruiz lo suspendieron (por haber ido a una fiesta clandestina): ley pareja para Lola. Ahora, ley pareja para Tyago y para vos. Y de paso andá vos al ginecólogo porque me insultaste”, disparó Yanina.

“Te mandé para que te den hormonas o estrógeno porque estás muy mal, muy agresiva... y aparte de ir a un ginecólogo, andá a un psicólogo así la dejás de molestar a tu hija”, respondió muy enojada Gladys.

Ahora habrá que ver qué sucede con la continuidad de Tyago en el certamen.