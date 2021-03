Aún no terminan los comentarios sobre el incidente que tuvo como protagonistas al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni y al secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic dio su opinión al respecto y consideró: “No creo que Berni tenga un problema conmigo, es un problema mayúsculo”.

La funcionaria trató de no hablar del tema y referirse al operativo montado para encontrar a M., la niña que estuvo desaparecida y fue hallada el jueves en Luján. En ese sentido señaló que las diferencias tanto con la Provincia como con la Ciudad no imposibilitaron el “esfuerzo coordinado”.

El ministro de seguridad dijo que Diego "pasó un tormento".

“Seguimos dándole entidad a lo que no es importante, esto se parece a una telenovela”, definió la funcionaria nacional sobre el encontronazo entre Berni y Villalba.

En diálogo con “Radio 10″, la ministra opinó que Berni no tiene un problema con ella y calificó al funcionario bonaerense como “un problema mayúsculo”. Y amplió: “No me involucró a mí directamente, sino al secretario de Seguridad y eso hay que ponerlo como un dato significativo”.

“El gobernador (Axel Kicillof) eligió a Berni y, a pesar de las diferencias, trabajamos juntos”, aclaró la ministra. Igualmente, criticó al ministro de Seguridad bonaerense: “Esto no tiene que ver con un proyecto, sino con funcionarios que tienen un egocentrismo que no les permite ver la institucionalidad”.

E insistió: “Nosotros tenemos que garantizar el funcionamiento de las instituciones para resolverle los problemas a la gente, lo otro es egocentrismo”.

Frederic también declaró: “Doy vuelta la página y sigo adelante, porque sino es quedarse en el lugar de la inacción y no es lo que el Presidente me encomendó”.

En la entrevista apuntó también al Gobierno de la Ciudad, al que intimó este viernes para que de explicaciones en torno a las primeras horas de la desparición de M. A través de una carta, Frederic le requirió al vicejefe de Gobierno Diego Santilli que respondiera sobre varios aspectos que habrían obstaculizado la búsqueda de la nena.

“Los proyectos de vivienda de la Ciudad son muy acotados”, enunció la ministra, y consideró que “1.200 chicos en situación de calle en la ciudad más rica del país es una barbaridad”.

“Los mecanismos que tienen en la Ciudad como los refugios, son insuficientes”, concluyó.