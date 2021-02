Unas horas después de que Los Angeles Galaxy reenviara una nueva propuesta por el delantero Cristian Pavón, de 25 años, desde el departamento médico del club le comunicaron al futbolista que, finalmente, tiene fecha de operación para el viernes 19 de febrero, día que será intervenido de la fibrosis en los tobillos.

Cristian Pavón

La venta a Estados Unidos, por el momento, está suspendida. Esta intervención que se dará en unos días fue uno de los temas centrales del último tiempo.

Pavón (Foto: Twitter/PlanetaBoca)

A Cristian se le venció el contrato con Los Angeles Galaxy a fin de año y volvió a Boca. Fue entonces que planteó ante el Consejo sus ganas de emigrar y al menos poder operarse porque hay días en los que “ni siquiera puede pisar de un tobillo”, según informó diario “Olé”.

Y le cayó muy mal la negativa del Consejo a esta operación que finalmente se terminará haciendo, ya que entendía que en estas condiciones no está para jugar 90 minutos, si de hecho terminó muy dolorido el amistoso ante Talleres y en la vuelta a los entrenamientos estuvo en kinesiología recuperándose.

Pero esto parece haber cambiado en las últimas horas mientras que Los Angeles Galaxy enviaba una propuesta de 10.000.000 de dólares (en su momento ya habían abonado U$S 2.4000.000 cuando se lo llevaron la primera vez) por el 50 por ciento de su pase y dejándole el resto al Xeneize.

Los médicos de Boca le comunicaron a Pavón que será intervenido (posiblemente quien lleve adelante la operación sea el doctor Jorge Batista y se ocupe de ambos tobillos en la misma sesión) la semana próxima, motivo por el que automáticamente su pase a la MLS quedaría desafectado.

A Pavón también se le presentó otro problema con su causa judicial ante la denuncia de abuso por parte de una mujer, aunque sus abogados ya hicieron las presentaciones correspondientes ante la Fiscalía. Por un lado podrá ser operado de la fibrosis que arrastra pero por el otro seguirá en la Argentina.

Lo que todavía no informó el Consejo de Fútbol es qué pasó con la oferta que llegó por Pavón de la MLS. Desde Estados Unidos aseguran que por ahora no hubo respuesta alguna y que el Galaxy estaría esperando todavía una devolución al ofrecimiento que enviaron esta semana. Por ahora, Pavón se opera y el pase ya no estará vigente.