Gabriela Michetti volvió a aparecer públicamente al presentarse para votar en la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones de PASO 2021. La exvicepresidenta habló con los medios de comunicación al salir de la escuela de Palermo y anticipó que “es muy difícil que vuelva a ejercer cargos”.

“Hay varias causas por las que no estoy, pero en síntesis, lo primero es que yo ya... cargos es muy difícil que vaya a ejercer porque soy de las personas que creen que cuando uno hizo lo que se llama el cursus honorum de la carrera política y llegó a determinado lugar, me parece que muchos vuelven para atrás”, sostuvo Michetti.

Al respecto dijo: “En pocos países sucede lo que pasa en Argentina, donde muchos vuelven para atrás: eran presidentes y vuelven para ser senadores o eran gobernadores y luego diputados. Creo que esas cosas habría que reverlas”.

Michetti al votar en las elecciones que la colocaron como vicepresidenta (DyN).

La exvicepresidenta habló sobre las características de estas elecciones en plena pandemia del coronavirus. “La impresión que tengo es la de todas las jornadas electorales, hay entusiasmo y ganas de votar porque es un ejercicio cívico muy importante. Creo que Argentina es realmente un país bendecido, tenemos cosas extraordinarias, incluso la gente, pero tenemos que tratar de fortalecer lo bueno e ir deteriorando lo malo para salir adelante”.

Es la primera aparición pública de Gabriela Michetti después de ocupar el cargo al que accedió al ser compañera de Mauricio Macri. Luego de la derrota de Juntos por el Cambio en 2019 pasó casi al ostracismo político.

“Creo que ahora me toca acompañar, ayudar. He estado ayudando a algunos concejales del conurbano, algunos chicos jóvenes. Eso me parece que es lo que me toca hoy”, comentó Michetti.

Sobre el panorama electoral, la excompañera de fórmula de Macri relató: “La grieta creo que es una cosa que nos destruye, que hace mucho tiempo nos hace mucho daño. Los momentos feos que vivió la historia argentina solo sirvieron para jorobarnos y lastimarnos a todos. Me parece que es algo que de a poco habrá que ir superando y sanando”, dijo.

“La dirigencia política en esto tenemos mucha responsabilidad. Hay que mirar para adelante y hay que tratar siempre de bajar los decibeles de la confrontación de cosas que no tienen sentido”, cerró su diálogo con la prensa Gabriela.