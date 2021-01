Nati Jota, periodista e influencer, nunca deja de sorprender, gracias al humor y la desfachatez que la caracterizan. Usa sus redes sociales para contar su vida cotidiana, reírse de sí misma y reflexionar sobre cuestiones vinculadas a las relaciones humanas, la amistad, “el levante”, la vida adolescente, los vaivenes emocionales y más. Además, suele llamar la atención, no solo por lo que dice sino por las imágenes que comparte: con looks informales y, a veces, de poca ropa.

Pero una de sus características más fuertes es su carácter y personalidad. La influencer no teme en decir lo que piensa y mucho menos en contestarle a quienes la critican. Desafortunadamente, recibe varias críticas a diario ya sea por su cuerpo, por algún dicho o por cualquier publicación. Esta vez, hizo catarsis y expresó su bronca sin filtro.

La foto que la muestra segura como es.

En varias oportunidades Nati ha expresado que ya no le influyen las cuestionamientos hirientes sobre su cuerpo. “Traumada toda mi adolescencia por mis estrías, usaba bikinis rarísimas para que me taparan. Lo bueno de estos giles es que nos confirman que lo que antes nos dolía ahora nos chupa huevo”, respondió la influencer meses atrás. “Hubo un momento que me dije ya re fue, aparte casi todas las mujeres tenemos estrías”, agregó en ese entonces.

En esta oportunidad, se manifestó a través de Twitter y volvió a apuntar contra los haters, que la criticaron por un video que subió. “Subo un video en bikini y los mensajes criticándome el cuerpo no se hacen esperar. Justo cuando creía que estaba más segura de mí misma, me encuentro cosas nuevas que no me jodían. Gracias”, señaló, mostrando un poco de vulnerabilidad.