En el marco de la crisis económica que atraviesa el país, Miguel Ángel Pichetto no se quedó callado y lanzó fuertes declaraciones contra el ministro de Economía, Martín Guzmán. El excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, cuestionó este miércoles la gestión del funcionario al considerar que Argentina atraviesa “una situación compleja económicamente”.

//Mirá también: Seis años de Ni Una Menos: se registraron 238 femicidios en el último año en Argentina

En diálogo con el programa radial “Con vos”, el funcionario dijo: “Un ministro de Economía que no habla es dramático. Estamos en una situación compleja económicamente, con inflación. El mes pasado 4,8%, este mes va a estar en 4 y pico, y el ministro no habla”, apuntó Pichetto. Y agregó: “No es el ministro de la deuda, es el ministro de Economía de la Nación. Tenés que marcar un rumbo, sentarte con los empresarios, con los trabajadores. Realmente no entiendo”.

En este contexto, Pichetto cuestionó también algunas medidas que fueron tomadas por el Gobierno Nacional, tales como, “cerrar el mercado exportador de carne”, y agregó: “Hay cosas que están equivocadas, entonces tengo mis dudas de cuál es el rumbo del país”.

(Federico López Claro/Archivo).

De esta manera, el excandidado a vicepresidente por Juntos por el Cambio agregó que el problema para la Argentina es que no se cree en el capitalismo, y sobre esto agregó: “Es el único modelo que funciona en el mundo”, y advirtió que en el país existe una mirada donde “todos los pobres son buenos y los empresarios son malos”.

“El peronismo siempre fue capitalista. El (el expresidente Juan Domingo) Perón que vino al país, para morirse después, decía que gobernar era generar trabajo. El sujeto político del peronismo era el trabajador, no el desplazado o el planero”, enfatizó.

//Mirá también: Arriban al país más de 800 mil dosis de la vacuna Sputnik V

Y, para finalizar, habló sobre la gestión de Mauricio Macri y la economía en esa época: “Hubo un momento muy complejo en 2018. Argentina tenía un problema estructural de endeudamiento que se arrastra desde hace largo tiempo”. “Puede ser que algunos (dirigentes políticos) no hayan aprendido, pero de todas maneras la salida de la Argentina no es por estos mecanismos de intervención sobre la economía”, disparó. Y terminó: “En 2018 hubo dos devaluaciones y también el sistema tarifario impactó fuertemente sobre la sociedad, creo que son las causas de la derrota (en los comicios presidenciales de 2019)”.