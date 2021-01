Tras conocerse sobre el resultado positivo a coronavirus del periodista Sergio Lapegüe y su internación debido al hecho de ser un paciente de riegos, su hija Micaela también habría dado positivo a la enfermedad, además de presentar algunos síntomas.

Mica ya había comentado que se iba a hisopar, pero que seguramente el resultado iba a ser positivo ya que había presentado fiebre, cansancio, dolor de cabeza y cuerpo, indicios de la enfermedad.

Mica Lapegüe, la hija actriz del conductor de TN. (Instagram)

Karina Iavícoli, panelista de Nosotros a la mañana, fue quien confirmó el resultado del test de la actriz. La panelista aseguró que le había pedido una nota para hablar del video que compartió en sus redes defendiendo a su padre, pero manifestó sentirse mal debido a la enfermedad.

La familia del conductor había estado de vacaciones en República Dominicana. Gentileza: Radio

Recordemos que la familia estuvo recientemente de viaje en República Dominicana, motivo que generó críticas por parte de varios usuarios en las redes al conocerse la situación en la que se encontraba el periodista, quien recibió un tratamiento de plasma de convaleciente.

La publicación de Sergio Lapegüe desde la clínica.

A pesar de lo dicho por Iavícoli, el medio PrimiciasYa contactó con Mica, quien aseguró: “Hoy estoy mucho mejor. Todavía no me llegó el resultado. Llega al mediodía. Estimo que me va a dar positivo por los síntomas que tuve ayer”. Mica también descartó las versiones que afirman que su padre haya sido intubado.