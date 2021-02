“Todo es armonía y felicidad”. Casi como si no se tratara de un trabajo y fuera un simple encuentro entre amigas: así describe la actriz María Cristina Martínez, más conocida como María Leal, a su paso por Brujas, el clásico argentino que regresó al teatro 30 años después de su estreno, y que interpreta junto a Moria Casán, Sandra Mihanovich, Thelma Biral y Nora Cárpena.

“Hacer esta obra es una felicidad desde que llegamos a los camarines hasta que nos vamos. Somos un equipo unido de actrices y técnicos”, afirma en diálogo con Vía País, sobre el espectáculo que llegó al Multitabaris COMAFI sobre avenida Corrientes.

María Leal interpreta a Dolores. @atomobit

Con la misma suerte de aquello que no se tiene en mente, ni se planea pero sale bien, la propuesta de subir al escenario justo en pandemia la tomó por sorpresa. Y, afortunadamente, superó sus expectativas.

“Gracias a Dios dije que sí y ahora estoy feliz, muy feliz”, subraya la artista con más de 50 años de trayectoria.

La vuelta al teatro llegó, inevitablemente, de la mano de un protocolo: entradas para un máximo de dos personas, una cantidad determinada de plateas, distanciamiento, entrada ordenada al lugar, y una salida en la que, estrictamente, los espectadores deben levantarse fila por fila; control de la temperatura, uso de tapabocas y alcohol en gel.

Las actrices tuvieron 20 días para ensayar. @atomobit

Desde las butacas y el escenario, la diferencia está a la vista. Es que a juzgar por el desarrollo de las obras en la vieja normalidad, este regreso al mundo teatral implica ciertos requerimientos que se deben cumplir.

En este sentido, la actriz confiesa: “Cuando se prendía la luz, era raro ver a la gente desperdigada con la separación reglamentaria. Era raro, sí, pero eso despertaba el fervor del público. Esto se suma a que los aplausos siempre son de pie y se vuelve muy emocionante”.

María tiene 73 años. Desde que comenzó la cuarentena se cuidó y estuvo 10 meses “sin ver a nadie”. Sin embargo, cuando la llamaron para llevar adelante el personaje de Dolores en la obra, no temió.

“Yo creo que el miedo paraliza, baja las defensas. Hay que tener cuidado, no miedo”, dice una de las cinco “brujas” que integra la llamada “resistencia”.

Brujas 2021 María Leal @atomobit

“Somos todas mujeres en edad de riesgo. Nos la estamos jugando noche a noche. Sentimos que hacemos la resistencia para que no muera el teatro. Es abrir el camino para los que vienen atrás nuestro, para que los jóvenes se atrevan”, señala y agrega: “El arte es esencial. Es un motor que mueve las emociones”.

Hace ya dos meses que las actrices volvieron a pisar su segunda casa. Y aunque sea en un contexto extraño por la pandemia que sacudió al mundo entero, se sienten tan cuidadas como en sus propios hogares.

Brujas 2021 María Leal @atomobit

“Luis Agustoni (el director) hizo una coreo con la puesta en escena”, afirma Leal. Es que no se obvió ningún detalle: se redujo el personal, no hay contacto estrecho entre las artistas, cada una está en su camarín y hasta tienen una identificación particular en cada copa.

“En ningún momento nos tocamos o rozamos”, explica la artista. Y continúa: “Para tomar champagne, la copa tiene una cinta con el color del vestido de cada una: Moria, negro; Sandra, azul; Nora, colorado; Thelma, verde; y yo, blanco”.

“Este año no hay maquilladora ni vestidora. Las cinco estamos en nuestros camarines donde nos arreglamos y nos ayuda el asistente de Moria. Estamos super cuidadas”, recalca.

El ensayo fue algo atípico. A partir de diciembre de 2020 y en un lapso de 20 días, las brujas estuvieron listas para salir a escena. Un corto tiempo que bastó a las cinco referentes del espectáculo para meterse en sus papeles y deslumbrar al público.

María Leal lleva más de 50 años en la actuación. (Instagram/@marialealok)

“Dolores es una mujer que ha estado negada al amor por un gran amor que tuvo de adolescente. Con una historia y una niñez heavy, la internaron a los ocho años y hasta 18 no salió del colegio, un reformatorio de lujo. Sin ser huérfanas, todas estuvieron ahí”, comenta Leal sobre el personaje al que dio vida.

Y prosigue: “Alguien que está negado al amor es alguien que tiene las emociones controladas, alguien duro. Es un papel muy rico y, a la vez, muy gracioso”.

Para la actriz, su prioridad son sus “afectos y amores”: sus hijos, nietos y amigos. Es por esto que no encontró muchos puntos en común con Dolores. “Esta característica implica una distancia muy grande con mi personaje”, comenta. Sin embargo, encontró la forma de encarnar su rol e interpretarlo a la perfección.

María Leal: "Todo es armonía y felicidad". @atomobit

“La obra que se lleva a cabo hace 30 años tiene todos los ingredientes para que cada uno de los espectadores pueda identificarse en alguno de los personajes”, indica Leal.

Las emociones están a flor de piel: la energía de las cinco actrices, el amor y la admiración por el teatro, la felicidad de trabajar de lo que se ama, el deseo de que se mantenga vigente y de animar a más personas a pesar del contexto, la satisfacción de retomar la actuación después de un año y el fervor intacto del público.

“Moria dice ’Uno, dos, tres’ y las cinco gritamos ‘¡Aguante el teatro!’ y todo se viene abajo”, cierra.