Luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificar la condena al exvicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone, los fiscales Marcelo Colombo y Guillermina García Padín pidieron que el exmandatario sea trasladado a una cárcel para terminar cumplir su condena a cinco años y diez meses de prisión.

Los fiscales señalaron al juez provisorio de la causa, Daniel Obligado, que de acuerdo al artículo 494 del Código Procesal Penal debería terminar de cumplir su condena en la cárcel. “Cuando el condenado a pena privativa de la libertad no estuviere preso, se ordenará su captura, salvo que aquélla no exceda de seis meses y no exista sospecha de fuga. En este caso, se le notificará para que se constituya detenido dentro de los cinco días. Si el condenado estuviere preso, o cuando se constituyere detenido, se ordenará su alojamiento en la cárcel penitenciaria correspondiente, a cuya dirección se le comunicará el cómputo, remitiéndosele copia de la sentencia”, dice el artículo citado.

Amado Boudou Los Andes

Respecto a la ratificación de su sentencia, el exvicepresidente consideró ayer que la medida es “otro baldazo del sistema del Poder Judicial sobre la República y la democracia argentina” y advirtió que el máximo tribunal optó por desoír las argumentaciones de Zaffaroni y el fallecido Julio Maier, los juristas que habían respaldado su pedido para que fuera revisada la condena.

”No hay una justificación o un por qué; lo que la Corte dice es ‘no queremos opinar’; quizá sea porque en la Corte no hay ningún penalista; no sé”, dijo Boudou, en diálogo con radio Rivadavia, cuando le preguntaron las razones del fallo del alto tribunal. Más tarde, en su propio programa “Boudou Lounge” en radio El Destape, el también exministro de Economía añadió que “el rol de los integrantes del Poder Judicial es antipopular, antidemocrático y antirepublicano también”.

La condena de Boudou a 5 años y 10 meses de prisión fue confirmada en septiembre del año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal y entonces el exvicepresidente presentó un recurso para que la Corte revocara su condena, pero la última semana el máximo tribunal declaró “inadmisible” el recurso.