Lionel Scaloni ya está en la Argentina desde este martes con la cabeza puesta en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 y en la Copa América. Por eso, el entrenador de la Selección deberá conformar la lista definitiva de futbolistas que disputarán ambas competencias. Y sobre esto se refirió cuando habló sobre la posibilidad de que allí estén Sergio Agüero y Ángel Di María.

El DT de la “Albiceleste” tendrá que afinar el lápiz y decidir con qué jugadores contará y con cuáles no. En cuanto al delantero de Manchester City, la poca continuidad en el último tiempo genera preocupación. No obstante, el presente del jugador de PSG es inmejorable.

"El Kun" Agüero, picando un penal que el arquero del Chelsea le atajó en los últimos días. (AP) AP | La Voz

“Lo más complicado no es que no juegue. Yo hablé con él hace dos o tres meses, antes de la última lista de marzo, yo lo quería traer para que se entrene con nosotros, pero no estaba recuperado totalmente y el City no lo quería mandar. No fue posible”, comentó Scaloni sobre el “Kun”, en diálogo con MarcaTV.

Y continuó: “A partir de ahí, tampoco se recuperó bien. El problema del Kun no es tanto que juegue mucho o poco, porque al final sabemos el tipo de jugador que es, pero sí necesitamos que esté en actividad para tomar la última decisión, hay que valorarlo si está en plenas condiciones físicas aptas, eso es más importante”.

Luego, habló sobre Di María, quien no estuvo convocado en muchas oportunidades durante el ciclo del actual entrenador argentino, pero reconoció que “siempre fui claro con él y estuvo en consideración” y aclaró que “con Ángel tengo una relación muy buena y él siempre quiere estar”.

Ángel Di María tuvo una gran temporada en el PSG. (PSG).

Así las cosas, se expresó sobre el gran momento que atraviesa el ex Rosario Central: “Seguramente, si mantiene este nivel, es muy difícil que un jugador de ese nivel no esté en la lista final, siempre valoramos rendimiento, siempre lo ha tenido”.

El recambio y la no obligación de ganar la Copa América

Cuando llegó al banco de suplentes, Scaloni tuvo que tomar decisiones drásticas. Es que el plantel venía de algunos golpes muy duros y optó por no continuar con algunos futbolistas que tenían bastante recorrido con la camiseta nacional.

En ese sentido, recordó cómo fue el primer compromiso continental que tuvo que afrontar. “Fuimos a la Copa América de Brasil, no salimos campeones, salimos terceros pero la opinión general fue buena y Argentina no salió campeón. Y en las anteriores Copas perdimos por penales y pareció que fue una catástrofe. La gente vio un cambio y creemos que ése es el camino”, dijo.

“Convocamos a los que creemos, y si un jugador merece estar en la Selección, lo traemos. La gente se siente identificada. Yo creo que los argentinos nos estamos dando cuenta, poco a poco, que sólo gana uno y, últimamente, no es Argentina la que gana. Para volver a ganar de forma habitual faltan muchas cosas”, opinó el entrenador.

Además, dio su panorama sobre si cree que Argentina está preparada para ganar la Copa América. “Yo creo que nuestro país está preparado para saber que Argentina va a competir, pero que no tiene que ganar obligado. Nos hemos pegado tantos palos por creer que éramos los mejores... y luego no ser los mejores ni, ¡ojo! ser los peores”, explicó.

Lionel Scaloni se prepara para la Copa América. (AFP)

En la misma sintonía, siguió con su argumentación: “Tenemos un gen competitivo claro. Cualquier entrenador quisiera tener a un argentino en su equipo, pero eso no nos hace invencibles para nada. Y, si no, vamos a los números: el último Mundial lo ganamos en 1986; la última Copa América, en 1993”.

Así, concluyó con su propósito: “Son muchos años ya sin títulos. Lo único que podemos hacer es intentar dar una alegría al país, pero no vender humo, no salir a decir: ‘vamos a ganar por ustedes’. No. Sí vamos a intentar dejar a un lado lo que está sucediendo en el país y darles una alegría”.