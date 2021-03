Desde este martes las aerolíneas low cost comenzarán a volar desde el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery a todos sus destinos nacionales e incluso la compañía Flybondi instalará allí su base principal de operaciones e instalaciones de mantenimiento.

Tras mas de siete meses de obras, el Aeroparque Metropolitano tendrá su estreno este lunes con un vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente desde Córdoba y así será el debut de la nueva pista alargada.

Fuentes de Flybondi consultadas por Vía País informaron que, durante marzo, la aerolínea ofrecerá mayores frecuencias en varios de sus destinos: Bariloche (10 frecuencias semanales); Córdoba (5); Iguazú (3); Jujuy (4); Salta (4); Corrientes (3); Mendoza (3); Posadas (3); Tucumán (3); Santiago del Estero (2); Trelew (2); y Neuquén (2).

Actualmente, Flybondi opera a 12 destinos Nacionales y comenzará a volar a sus destinos regionales (Brasil y Paraguay), a partir de julio 2021. Durante enero y febrero de 2021, fue la aerolínea con mejor nivel de ocupación de sus vuelos en la Argentina con un 88% y un 91%, respectivamente.

Por su parte, el único vuelo internacional low cost que realiza Jetsmart a Chile seguirá despegando desde Ezeiza por el momento.

Precios

Ante la apertura de Aeroparque, se abría la posibilidad de que el valor de los pasajes aumente por la tasa de aterrizaje diferencial que las low cost abonaban en El Palomar al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).

En ese sentido, se estimaba que de aumentar esa tasa diferencial, los pasajes low cost se encarecerían. Sin embargo, ante la consulta de este medio, desde Flybondi respondieron que ya no pagaban esa tasa diferencial, por lo que no -según confirmaron desde la compañía- los precios no subirán.

Pero hay incertidumbre: es que desde el Orsna manifestaron “en Aeroparque pagarán lo mismo que pagan todas las líneas que operan ahí”.