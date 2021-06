A poco de cumplirse 39 años del día que honra a los Caídos en la Guerra de las Malvinas, el 2 de abril, un excombatiente lanzó una iniciativa que consta en darle vida a la muerte. Guillermo Raúl Ni Coló de Saladillo propuso a través de sus redes sociales plantar un árbol por cada veterano fallecido. La iniciativa obtuvo gran repercusión y hasta famosos ya lo han llevado a cabo.

Con dedicación, superación y fortaleza, Ni Coló habló con Vía País y contó cómo fue realizar una acción para colaborar con la memoria de sus compañeros y hasta amigos de la guerra: “Yo toda mi vida me la paso hablando de esto y este año se me ocurrió esta idea de brindarles un gran homenaje duradero, que quede para siempre, como los árboles. Recuerdo que cuando volví de Malvinas me prohibieron hablar sobre lo que había vivido y fue tanta la presión que la sentí como una violación muy grande hacia mí. Fue cuando pensé en los caídos y ahí lancé la propuesta por Facebook”.

Guillermo Raúl Ni Coló- Excombatiente de la Guerra de Malvinas

En la red, el veterano escribió: “Buen día amigos, quiero contarles, y pedirles ayuda también. A partir de este momento comienzo una campaña, perseguir un sueño, cumplir un deseo, como quieran llamarlo. Se trata de pedirle humildemente y por favor si lo desean, plantar o cada vez que planten un árbol en todo el partido de Saladillo, lo hagan pensando en los Caídos en Malvinas. Mi propósito es que en Saladillo lleguemos a tener 649 árboles plantados en representación a cada argentino que dio la vida por la Patria, y que ahora nos ayudarán a vivir con el aire fresco y puro. Le voy a pedir al municipio, vialidad, instituciones, que también se sumen. Si se puede, me gustaría que me digan o manden una foto los que planten un árbol pensando en los Caídos”, y concluyó: “No todos los proyectos, objetivos o sueños llegamos a concretar, pero nunca debemos quedarnos con esto, hay que intentarlo y hacer todo lo posible para lograrlo. Muchas gracias”.

Desde ese entonces, la solicitud del excombatiente se convirtió en viral y desde aquel 20 de abril, no paró de recibir fotos de vecinos que se unen a la propuesta día tras día. “Estoy muy contento, muy emocionado y orgulloso por lo que se está logrando. Me mandan fotos de familias enteras plantando el árbol y es muy lindo. Ver a los niños abrazados o colaborando con la planta me llena de entusiasmo. Ellos son quienes van a saber lo que significó ese momento para uno, en un futuro”, comentó al respecto Guillermo Raúl.

En este sentido, Ni Coló fue consultado sobre el momento que él eligió para plantar su propio árbol, a lo que respondió que aun no lo hizo. “Ya tengo decidido dónde voy a plantar mi árbol pero por ahora no lo he dicho. No quiero que sea una película solo que he estado analizando mucho cada movimiento Quiero que todo tenga un significado y para esto mi mujer me ayudó a tomar la decisión. Será el Día del Niño”, remarcó emocionado.

Vecinos de Saladillo participando de la iniciativa de Guillermo Raúl Ni Coló

Hasta el momento, el ciudadano de Saladillo contó que recibió la confirmación de que al menos 750 personas han participado, aunque hasta el momento tiene fotos de algunos de ellos, y algunos famosos. Mariano Martínez se enteró de la iniciativa y plantó su árbol, le dedicó unas tiernas palabras a los caídos y hasta compartió su foto en su cuenta de Instagram.

Mariano Martínez participando de la propuesta de Guillermo Raúl Ni Coló.

La propuesta no solo llega a gente de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, sino también lo hicieron argentinos y amigos que viven en otros países. “Tengo un amigo en Polonia que ya plantó allá su propio árbol, otro en Finlandia que también se unió a la propuesta. Incluso me enteré que se estudia la posibilidad de que los Veteranos Ingleses hagan lo mismo, lo cual me parece sano para todos”, sostuvo muy seguro de su decisión.

Sobre el paso por la guerra y la superación que tuvo que afrontar tiempo después de que la misma había terminado, Guillermo reveló que le costó tiempo pero con la ayuda de su familia, la psicóloga y demás, pudo ponerle un punto final a la culpa que lo acompañó durante muchos años.

Vecinos de Saladillo participando de la propuesta de Guillermo Raúl Ni Coló.

“Fui en el 2014 a las Islas Malvinas y me encontré con la tumba de mis compañeros, lloré por cada uno de ellos, les hablé y les pedí perdón. Perdón por estar yo ahí y no ellos; y sí, eso me sirvió. Le puse un punto al sufrimiento”. En esta anécdota tan fuerte, Ni Coló agregó que se encontró con veteranos ingleses en un bar que también habían ido a las Islas para cerrar con ese ciclo de sus vidas, y en el encuentro hasta mantuvo un diálogo con ellos, y compartieron anécdotas.

Finalmente, Guillermo Ni Coló contó que a lo largo de su vida pudo desempeñarse como abogado en la Cámara de Diputados, que tuvo tres hijos junto a su esposa, y que para que su historia perdure en el tiempo escribió su propio libro “64 días muerto”.

Vecinos de Saladillo participando de la iniciativa de Guillermo Raúl Ni Coló

“Hoy agradezco a todos por participar y me llena de emoción que quieran colaborar con algo que no es para mí, es para ellos, los caídos”.