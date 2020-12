Ricardo Emanuel Papadopulos, el joven de 21 años que atropelló y mató a Isaac Sus, de cinco años, y dejó con graves heridas a su mamá Débora, para luego fugarse a toda velocidad hace ocho días en el barrio porteño de Flores, se entregó a la policía esta mañana y los familiares de la víctima pidieron que quede preso.

Luego de entregarse, el abogado del joven, Roberto Herrera, explicó que escapó de la escena “por miedo, por la circunstancia de no contar con registro de conducir”. Y agregó que Ricardo “no escondió el auto, no lo prendió fuego, llamó al padre para decirle donde estaba”.

Herrara aseguró también que un camión tapó la visión “tanto de Papadopolus como de las víctimas”, por lo que consideró que el conductor también “tiene responsabilidad en el accidente”.

Flores: instante antes de la embestida del auto a la mamá y su hijito.

Por otra parte, en declaraciones a A24, el letrado confirmó que el joven no tenía licencia de conducir, ya que “había reprobado el exámen psicológico”. Y añadió que Papadopolus argumentó que “como el no fue al colegio, él no sabe dibujar y no sabe leer, entonces por eso lo habían bochado”. “Sabe solamente escribir su nombre”, dijo Herrera.

Ante la consulta del periodista de las redes sociales del joven, donde sube contenido y se puede apreciar que para ingresar debe saber leer y escribir, el abogado replicó: “La mayoría de los gitanos saben hacer cuentas pero no saben leer ni escribir. Lo hacen. Él no sabe ni leer ni escribir”, insistió.

Ricardo Papadopolus se entregó este viernes a la Policia de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que la Justicia realizara un pedido de captura internacional, ya que se encontraba prófugo desde hace ocho días.