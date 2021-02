Quedan pocos días para que comience la 78va edición de los Golden Globes 2021. La ceremonia, que se llevará a cabo el domingo 28 de febrero, estará a cargo de las actrices estadounidenses Tina Fey y Amy Poehle.

En la entrega de premios, que es organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, dará a conocer a los ganadores de cada categoría. Cabe destacar que los Golben Globes presentan ciertas divisiones que hacen que cada jerarquía sea más específica, a diferencia de los premios Oscar.

Para aquellos fanáticos del mundo del espectáculo y que esperan el evento ansiosos, esta es la lista de nominaciones:

Mejor película de drama: `` The Father ’', `` Mank ’', `` Nomadland ’', `` The Trial of the Chicago 7 ’', `` Promising Young Woman ’'.

Mejor película musical o de comedia: `` Borat Subsequent Moviefilm ’', `` Hamilton ’', `` Music ’', `` Palm Springs ’'.

Directora principal: Chloé Zhao, `` Nomadland ’'; Regina King, `` Una noche en Miami ’'; David Fincher, `` Mank ’'; Aaron Sorkin, `` El juicio de los 7 de Chicago ’'; Emerald Fennell, `` Joven prometedora ’'.

Mejor actriz, drama: Frances McDormand, `` Nomadland ’'; Viola Davis, `` El trasero negro de Ma Rainey ’'; Carey Mulligan, `` Mujer joven prometedora ’'; Vanessa Kirby, `` Piezas de mujer ’'; Andra Day, `` Los Estados Unidos contra Billie Holiday ’'.

Mejor actor de drama: Riz Ahmed, `` Sound of Metal ’'; Chadwick Boseman, `` El trasero negro de Ma Rainey ’'; Anthony Hopkins, `` El padre ’'; Gary Oldman, `` Mank ’'; Tahar Rahim, `` El mauritano ’'.

Mejor actriz, musical o comedia: Maria Bakalova, `` Borat Subsequent Moviefilm ’'; Michelle Pfeiffer, `` Salida francesa ’'; Anya Taylor-Joy, `` Emma ’'; Kate Hudson, `` Música ’'; Rosamund Pike, `` Me preocupo mucho ’'.

Mejor actor, musical o comedia: Sacha Baron Cohen, `` Borat Subsequent Moviefilm ’'; James Corden, `` El baile de graduación ’'; Andy Samberg, `` Palm Springs ’'; Lin-Manuel Miranda, `` Hamilton ’'; Dev Patel, `` La historia personal de David Copperfield ’'.

Mejor actriz de reparto: Amanda Seyfried, `` Mank ’'; Olivia Colman, `` El padre ’'; Glenn Close, `` Hillbilly Elegy ’'; Helena Zengel, `` News of the World ’'; Jodie Foster, `` El mauritano ’'.

Mejor actor de reparto: Leslie Odom Jr., `` One Night in Miami ’'; Sacha Baron Cohen, `` El juicio de los 7 de Chicago ’'; Daniel Kaluuya, `` Judas y el Mesías Negro ’'; Bill Murray, `` On the Rocks ’'; Jared Leto, `` Las pequeñas cosas ’'.

Mejor película en lengua extranjera: `` Another Round ’', `` La Llorona ’', `` The Life Ahead ’', `` Minari ’', `` Two of Us ’'._Mejor cinta animada: `` Onward ’', `` The Croods: A New Age ’', `` Over the Moon ’', `` Soul ’', `` Wolfwalkers ’'.

Mejor guión: Emerald Fennell, `` Mujer joven prometedora ’'; Jack Fincher, `` Mank ’'; Aaron Sorkin, `` El juicio de los 7 de Chicago ’'; Florian Zeller, Christopher Hampton, `` El padre ’'; Chloe Zhao.

Mejor música original: Alexandre Desplat, `` The Midnight Sky ’'; Ludwig Goransson, `` Tenet ’'; James Newton Howard, `` Noticias del mundo ’'; Trent Reznor, Atticus Ross, `` Mank ’'; Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste, `` Soul ’'.