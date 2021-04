Julio César Falcioni superó el coronavirus y regresó al banco de suplentes de Independiente en el triunfo por 3-1 contra Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana. Y tras el encuentro, el entrenador se refirió al penal cobrado a Racing en el clásico de Avellaneda y confesó que le trajo complicaciones en su salud.

“A partir de ahí me subió la fiebre y tuve vómitos. El stress que me produjo…”, aseguró el “Emperador”, que apuntó contra el árbitro Mauro Vigliano por la polémica jugada.

“Hasta ahí la llevaba bien. Yo le diría a Vigliano que a partir de ese momento, el stress que tuve, la tensión que tuve, la charla que tuve con vos, con colegas tuyos, con los dirigentes y el cuerpo técnico… Me produjeron un stress que me desestabilizaron”, aseguró Falcioni en diálogo con TyC Sports.

“Fueron los peores cuatro o cinco días que pasé de la enfermedad, producida por el stress, la tensión, por la impotencia de ver que se habían equivocado feo”, agregó el experimentado DT.

En tanto, Falcioni fue consultado sobré cómo hubiese reaccionado en la cancha. “Hoy, a esta altura de mi partido, no sé. Por ahí hace 20 años me hubiera encerrado, hoy no sé cómo hubiera reaccionado. De bien o de mal”, contestó el entrenador de 64 años.

El penal cobrado por Mauro Vigliano en el clásico de Avellaneda