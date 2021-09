Tan solo tres días después de anunciar la convocatoria de 30 futbolistas de la Selección Argentina para afrontar la triple fecha de Eliminatorias sudamericanas, el entrenador Lionel Scaloni sumó a un citado de último momento: Facundo Medina, del Lens francés.

Medina, de 22 años e integrante del seleccionado Sub-23 que disputó los Juegos Olímpicos Tokio 2020, se incorpora a la nómina por la lesión que sufrió Marcos “Huevo” Acuña en el último partido de Sevilla, por la UEFA Champions League.

Facundo Medina fue convocado a la Selección Argentina para la triple fecha de Eliminatorias sudamericanas. @Argentina | Twitter

Qué le pasó a “Huevo” Acuña

“Huevo” Acuña, de buen presente en el club andaluz, fue reemplazado en el entretiempo del partido que su equipo disputó ante Wolfsburgo de Alemania, por la segunda jornada de grupos de la presente Champions League.

“Parece que tiene una torcedura de tobillo y le tendremos que hacer pruebas”, dijo tras el encuentro el DT Julen Lopetegui.

Y para mayor preocupación, agregó: “Acuña está lesionado. No sabemos el alcance, tenia afectado el tobillo, no podía caminar ahora. Esperamos que no sea gran cosa”.

Cómo juega Facundo Medina

Medina, de 22 años, es un defensor zurdo que puede jugar como zaguero o lateral en Lens de Francia, al mismo tiempo que se puede desempeñar como stopper en una línea de tres.

En la actual Liga 1 de Francia, el ex Talleres de Córdoba disputó 7 partidos y marcó un gol.

Cuándo debutó Facundo Medina en la Selección Argentina

Medina, también de breve paso por River, ya debutó en el seleccionado mayor en la presente Eliminatoria cuando ingresó unos minutos sobre el final de la victoria ante Bolivia (2-1), en La Paz, por la segunda fecha disputada el pasado 13 de octubre.

Cuándo juega la Selección Argentina por Eliminatorias

Dándole continuidad a las demoradas Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022, Argentina enfrentará a Paraguay en Asunción el próximo 7 de octubre y luego recibirá a Uruguay (10 de octubre) y Perú (14 de octubre), ambos en el estadio Monumental de River Plate.

Todos los convocados por Scaloni para la triple fecha de Eliminatorias

A continuación, un repaso por la convocatoria inicial de 30 futbolistas que Lionel Scaloni anunció el pasado lunes.

Cabe recordar que Marcos Acuña saldría de la misma por lesión, y en su lugar ingresa Facundo Medina.

Arqueros

Franco Armani (River Plate)



Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra)



Juan Musso (Atalanta, Italia)



Esteban Andrada (Monterrey, México).



Defensores

Gonzalo Montiel (Sevilla, España)



Nahuel Molina (Udinese, Italia)



Germán Pezzella (Fiorentina, Italia)



Juan Foyth (Villarreal, España)



Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra)



Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal)



Lucas Martínez Quarta (Fiorentina)



Lisandro Martínez (Ajax, Países Bajos)



Marcos Acuña (Sevilla) - Entra Facundo Medina



Nicolás Tagliafico (Ajax)



Mediocampistas

Rodrigo De Paul (Atlético Madrid, España)



Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen, Alemania)



Leandro Paredes (PSG, Francia)



Giovani Lo Celso (Tottenham)



Guido Rodríguez (Betis, España)



Nicolás Domínguez (Bologna, Italia)



Alejandro Gómez (Sevilla)



Delanteros

Lucas Alario (Bayer Leverkusen)



Lionel Messi (PSG)



Lautaro Martínez (Inter, Italia)



Nicolás González (Fiorentina)



Ángel Correa (Atlético Madrid), Ángel Di María (PSG)



Joaquín Correa (Inter)



Julián Álvarez (River)



Paulo Dybala (Juventus, Italia)



Con información de Télam.