Evangelina Thomas no imaginaba vivir el hecho de inseguridad que le tocó atravesar. La campeona argentina de 800 metros llegó a su hogar en Trelew luego de una jornada de entrenamiento y se encontró con lo peor: habían entrado a robar a su domicilio. En ese instante, pensó que el delincuente se había ido, pero no. Estaba ahí. Lo corrió y lo logró capturar.

//Mirá también: “Kili” Báez ganó la competencia virtual de atletismo organizada en España

Fue un momento de mucha desesperación el que vivió la mujer que se dedica al atletismo y es una de las figuras de la Argentina. Su reacción fue hacer lo que mejor le sale, correr. Y vaya si lo hizo de gran manera, ya que después de dos cuadras contuvo al ladrón.

Así fue capturado el delincuente. TN

La muchacha, en comunicación con TN Deportivo, explicó cómo fue el desafortunado hecho que vivió. “Después de entrenar, tipo seis y cuarto de la tarde, me fui a mi casa y cuando llegué encontré todo dado vuelta. Mientras me hacía la idea de que había entrado a robarme, veo que una persona se escapa con una mochila por una ventana y ahí lo empecé a correr”, comenzó.

Evangelina comentó que cuando lo vio en su casa intentó derribarlo con una patada. No pudo. Se cayó. Y luego decidió correrlo. “Me agarró una locura tremenda y no pensé en nada”, sostuvo.

Cuando lo capturó, narró lo que le dijo el delincuente: “Me dijo que no le haga nada y me decía ‘tomá la mochila’”. De todas formas, el hombre, tras escuchar los insultos que recibía de la joven, la atacó con golpes “en el pecho y la cara”, según indicó Thomas.

Las pertenencias de Thomas que se llevó el delincuente. TN

“Por suerte llegaron dos personas y me ayudaron a reducirlo hasta que llegó la policía. Me dio mucha impotencia la situación y se que no tendría que haber reaccionado así, pero la verdad es que no lo pensé”, aseguró.

//Mirá también: Los equipos argentinos de Atletismo con un número récord de atletas salteños

El ladrón ya está detenido

El malviviente había escapado con una mochila que contenía una notebook y un celular. Ya está detenido. “Espero que lo tengan mucho tiempo ahí”, dijo Evangelina, quien tiempo más tarde hizo una solicitud similar en su cuenta de Instagram: “Por favor no lo suelten más”.