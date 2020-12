Endgame 2050 no es una película de ciencia ficción, en realidad es un documental que nos muestra las predicciones científicas para la vida de en el planeta Tierra en tan solo tres décadas de distancia. El filme muestra la gravedad de la situación en la que se encuentra la humanidad antes de que sea demasiado tarde, además de la responsabilidad de estos problemas globales que todos los humanos tenemos.

El equipo de Vía País habló con la creadora del documental y quien se encarga de narrarlo: la doctora Sofía Pineda Ochoa, quien junto al reconocido músico y activista Moby y algunos de los principales científicos del momento buscan crear conciencia de nuestro futuro si seguimos como vamos y el resultado no es el mejor.

- Este filme cuenta con una característica importante que cada vez se ve más en los documentales, serían las dramatizaciones. ¿De dónde vino la idea de presentar los hechos de esta manera?

- Vivo en Houston pero soy originaria de México, por eso cuando estaba planeando en hacer la película me pregunté: ‘¿qué es lo que en México la gente más ve?’. En ese momento pensé: ‘las telenovelas’. Me parece que con la información tan alarmante de la película no necesitaría usar nada de ficción, pero quería hacerla lo más entretenida posible y por eso dije ‘bueno, le ponemos una telenovela al principio y luego le metemos lo no ficción’ y eso hicimos, luego le íbamos haciendo contraste entre lo que decían los expertos con lo que sucedió en la telenovela.

- El documental coloca como fecha al 2050, aunque hay muchas cosas que ya podemos empezar a notar como el descongelamiento de los polos y la disminución del ph de los oceanos. ¿Crees qué es posible todo ocurra antes de lo esperado?

- Esa fecha es porque muchos estudios la colocan como predicción. Sin embargo, los cambios que estamos viendo, vienen desde tiempos atrás y no es para que pensemos que estamos bien o que hasta el 2049 tenemos tiempo para empezar a tomar acciones. De hecho, ya están pasando muchas cosas, ya se están derritiendo los polos, nuestros niveles de CO2 ya están muy altos. La situación es urgente ya.

- Del documental, algo que llamó completamente mi atención es la posibilidad de quedarnos sin peces. Uno escucha sobre los peligros y la extinción de miles de animales terrestres pero lo que ocurre con los acuáticos a veces no es tan visible. ¿Podrías explicar un poco más sobre lo que ocurre?

- Son muchas proyecciones que muestran que ya alrededor de la mitad del siglo nos habremos acabado con la mitad de los peces del océano. Lo que pasa dentro del océano no recibe tanta atención porque está debajo del agua, si nosotros viéramos en el bosque unas redes gigantes llegando y atrapando a cebras, jirafas y luego verlos morir, seguro estaríamos horrorizados. Lo que ha llevado a ese punto de estar acabando con los océanos es el gran crecimiento demográfico que hemos tenido y eso ha llevado a que saquemos tantos peces para nuestra alimentación. La idea para ayudar sería dejar de comer productos del océano y aprender a comer otras cosas. Se tiene la idea de que los peces son sanos y que tienen Omega 3, pero los peces están llenos de contaminantes incluyendo mercurio y plástico. En realidad, los peces no hacen el Omega 3, eso viene de las plantas que ellos consumen y nosotros también podemos consumirlo directamente de ellas. Todo podría mejorarse si comiéramos productos a base de planta, aunque no sea muy popular, la situación necesita que tomemos medidas drásticas.

El filme muestra las predicciones para el 2050 y la importancia de tomar cartas en el asunto desde ya.

- Naciste en México y sabes que en Latinoamérica el comer carne y más en un país como lo es Argentina es algo que va dentro de la cultura y las tradiciones. ¿Piensas que es posible cambiar ese paradigma en países donde está tan arraigado el consumo de carne?

- Alimentar a la población humana con productos animales ya no es práctico y está teniendo severas repercusiones con el uso de los recursos. Se proyecta que para el 2050, en realidad desde ya, hay gente que no tiene acceso a comida. Situaciones como la pandemia que vivimos actualmente serán cada vez más comunes si seguimos como vamos. Los humanos tenemos un cerebro muy bueno para sobrevivir, queremos vivir y aunque la cultura ha sido así de fuerte, si nos concientizamos en cómo eso nos juega en contra, nos puede ayudar a cambiar y a crear hábitos nuevos.

El músico Moby participó del documental. Fotos: Soy Prensa

- ¿Cómo conociste a Moby y lograste que se involucrara en el proyecto?

- No es mi amigo personal, lo conocí a través de su agente y le mostramos la película. Yo quería que él grabará la película, en vez de ser yo porque es un rostro más reconocible. Eso no fue posible. En realidad, yo tenía ya la película completa cuando él accedió a una entrevista y fui insertando partes de ella dentro de la película. Estoy muy agradecida de que pudimos contar con su participación porque tiene un estilo muy directo que ayudó al filme.