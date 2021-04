Un delincuente intentó robarle a un hombre y le gatilló dos veces frente a una menor, que fue testigo del hecho. El violento episodio ocurrió a plena luz del día en la localidad bonaerense de Merlo.

El hecho ocurrió el lunes pasado y quedó registrada por la cámara de seguridad de una casa vecina, ubicada en el cruce de las calles Ricardo Rojas y Dumas. En las imágenes se ve a un delincuente bajando de una moto para interceptar a Cristian Gómez, de 21 años.

Cuando Gómez volvía de hacer unas compras, fue atacado por un motochorro que le disparó a quemarropa. En ese momento, el joven reaccionó, salió corriendo y se cayó. “Gatilló dos veces y, gracias a Dios, la bala no salió”, contó la víctima en diálogo con Arriba Argentinos.

“Yo estaba regresando de comprar, crucé la calle, veo que este muchacho se baja de la moto y la deja prendida, lo que me pareció raro. Ahí sacó un arma y la primera reacción que tuve fue irme para atrás. Fue un milagro lo que pasó. Tengo un Dios aparte que no quiso que ese sea mi momento. Si la bala hubiese salido, no la contaba, estaba en el piso”, aseguró.

El episodio fue presenciado por una nena que estaba sentada en la puerta de su casa. La menor se escondió detrás de una pared y después ingresó a su hogar. “A la nena que estaba en la puerta de la casa no la había visto, pero sí vi que habían otros nenes más en la esquina, arriba de la vereda, para el lado donde el ladrón apuntó. No le importaba nada”, agregó.

“No somos nada ante los que vienen armados. Viven robando en esta esquina. Esta vez me tocó a mí, en medio de la pandemia le pasó a mi hermano, y así ocurre con muchos de los que vivimos y vamos a comprar o a tomar el colectivo. Encima a este ladrón lo conocemos, lo tenemos grabado robando a pocas cuadras de acá. Estamos cansados de vivir así”, concluyó Gómez.