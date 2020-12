Aún dolido por la eliminación de la semana en “MasterChef Celebrity” (Telefe), el Turco García visitó “Taxife”, el segmento especial en donde los famosos charlan en un supuesto viaje en taxi, por “Telefe Noticias”.

El Turco García se puso el delantal gris y tuvo un cruce con Betular.

La distendida charla se dio con Roberto Funes Ugarte, y en un momento de las preguntas, el exfutbolista contó que participar de la competencia funcionó como una especie de “terapia” para él y que aprecia mucho el cariño de la gente, que lo ayudó a recuperarse. “Estaba diez metros bajo tierra. Con el tema de mi adicción yo estaba para morirme... ¿Y qué pasó? Me recuperé gracias a mi señora que es el sostén de todo. Esto de MasterChef me cayó del cielo”, contó.

También se extendió explicando cómo se compone su familia y dijo que tiene seis hijos y siete nietos. “Tengo cuatro con la primera (pareja), uno con Mariela (Prieto, pareja actual) y otro nene más que se llama Rafael que... bueno... Lo hablé con mi señora y lo aceptó. Un hijo extramatrimonial que ella aceptó como uno más de la familia. Una crack”, reveló, orgulloso por el apoyo incondicional que tiene su pareja.

La despedida del programa, luego de su eliminación, le dio mucha tristeza y sostuvo ante todo el equipo de “Masterchef Celebrity”: “Sé que cada vez se me hacía más difícil, me voy muy triste, He superado un montón de cosas en la vida”, continuó. Hace quince años estaba muerto en vida, y ahora que me den la posibilidad Telefe y todos mis compañeros de estar acá... Gracias, no puedo hablar más”. Así cerró su despedida y sus miles de fans lo lamentaron con él.