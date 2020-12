El eclipse total de sol que se vivió hoy en distintos puntos de la Argentina, pero sobre todo en la Patagonia, tuvo en vilo a miles de personas expectantes por ver el fenómeno, como también a distintos periodistas que se acercaron para cubrir el evento.

Desde Piedra del Águila, en Neuquén, transmitió el evento el periodista José Bianco, de la señal TN, que desde hace días se encontraba en el sur haciendo la previa de lo que sería este eclipse que no se volverá a ver hasta el año 2048. Allí compartió con las personas que se acercaron al lugar los minutos claves, en los que lentamente el sol era tapado por la luna, provocando una oscuridad total en pleno mediodía.

Visiblemente emocionado por lo que estaba viendo, Bianco dijo: “Disfrutamos mucho de esto, no cuesta, no vamos a dar ideas pero pagaría por esto. No voy a dar una cifra, pero mis ahorros, lo que tenga”, comenzó diciendo.

Y luego agregó: “Hemos venidos después de seis meses, de un año de mierda”, manifestó, en relación a la pandemia de coronavirus que tuvo a todo el país gran parte del año entre los cuidados sanitarios y la angustia propia de la enfermedad y también los diversos problemas económicos y laborales que trajo aparejados.

El eclipse de sol convirtió al día en noche y aparecieron estrellas y planetas ante la mirada asombrada de familias que se volcaron masivamente a observar un fenómeno astronómico que en el país volverá a producirse recién en 2048.

En esos dos minutos, el alumbrado público se encendió en toda la localidad y a los vehículos de última generación se les prendieron las luces automáticamente.

Gritos, aplausos y manifestaciones de asombro se vio entre la gente que buscó reparo en formaciones rocosas de la localidad debido a las fuertes ráfagas de viento de más de 70 kilómetros por hora.

El eclipse total se produjo entre las 13.08 y 13.10 en esta localidad a 240 kilómetros al oeste de la capital de Neuquén y paso obligado para viajeros con destino a los centros turísticos del sur cordillerano de Río Negro y Neuquén.