Eclipse lunar total de marzo 2025: cuándo será y cómo se podrá ver en Argentina la “Luna de Sangre”

El primer gran evento del año será el Eclipse lunar total que ocurrirá en el mes de marzo. Durante este suceso, la Tierra bloqueará la luz directa del Sol que llega a la Luna. Sin embargo, parte de la luz solar será refractada por la atmósfera terrestre, que filtra la luz azul, permitiendo que solo la luz roja alcance la Luna. Esto le dará a nuestro satélite natural un tono rojo profundo, conocido como el efecto de la Luna de Sangre.

La Luna se tiñó de rojo en un espectacular eclipse total lunar (AP)

Aunque la Tierra bloquea la luz solar directa que llega a la superficie de la Luna durante un eclipse lunar total, la Luna sigue siendo visible a simple vista. Esto ocurre porque la atmósfera terrestre desvía la luz solar, iluminando indirectamente la superficie lunar y creando ese característico tono rojizo.

Cuando la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre, se refracta hacia la superficie de la Tierra. Parte de esta luz, especialmente los colores con longitudes de onda más cortas, como el azul, se dispersa y se filtra. Sin embargo, los colores con longitudes de onda más largas, como el naranja y el rojo, atraviesan la atmósfera. Esta luz se refracta nuevamente hacia la superficie de la Luna durante el eclipse total, iluminándola con un resplandor naranja rojizo. Por este fenómeno, a un eclipse lunar total a veces se le conoce coloquialmente como la Luna de Sangre.

Día y horario en que se verá el Eclipse lunar total de marzo 2025 en Argentina

Este eclipse del 13 de marzo será visible en Europa, partes de Asia, Australia, África, América del Norte, América del Sur y la Antártida, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan. Es importante verificar los horarios locales para el inicio del eclipse y, especialmente, el momento más interesante: el máximo del eclipse.

An airplane passes the blood moon immediately after the total lunar eclipse in Erfurt, Germany, Friday, July 27, 2018\u002E Skywatchers around much of the world are looking forward to a complete lunar eclipse that will be the longest this century\u002E (AP Photo/Jens Meyer)

Recordemos que los eclipses lunares totales solo ocurren cuando es Luna llena y, al mismo tiempo, la Luna se encuentra en (o muy cerca de) un nodo lunar. Esto hace que el Sol, la Luna y la Tierra estén alineados en una línea recta (o casi recta).

Por ejemplo, en Argentina, el horario para estar muy atento será a las 3:58 am, cuando se alcance el máximo del eclipse. Sin embargo, todo el proceso de ocultación dura más de 6 horas, comenzando con la penumbra a las 12:57 am, seguida de la fase parcial a las 2:09 am, el inicio de la totalidad a las 3:26 am, y luego desandando el camino con sus etapas hasta cerca de las 7 am, cuando la Luna se ponga.