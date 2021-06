Álvaro Morata no pasa un buen momento. El delantero de la Selección de España apenas anotó un gol en lo que va de la Eurocopa y es duramente criticado por su flojo rendimiento. Y este jueves por la noche reveló que su familia recibió insultos y amenazas de muerte.

//Mirá también: Seis hinchas franceses confundieron Budapest con Bucarest y no pudieron ver a su selección

“Entiendo que se me critique porque no he metido gol, soy el primero que lo reconoce. Pero ojalá la gente se pusiera en el lugar de lo que es recibir amenazas, insultos a tu familia... Que se mueran tus hijos...”, aseguró Morata en diálogo con la radio Cadena Cope.

“Luego cuando pasa alguna tragedia seguramente todos hubieran puesto que era buen chaval”, agregó el atacante de Juventus.

Morata, que falló un penal en la goleada de España por 5-0 a Eslovaquia, explicó que no le importa los memes y las bromas que hacen de él en internet. “Lo que me molesta es que lo tenga que vivir mi mujer, que mis hijos vayan a Sevilla con la camiseta de su padre y les dicen de todo”, contó.

Álvaro Morata erró un penal en la Eurocopa. (REUTERS)

//Mirá también: La curiosa y entretenida entrada en calor de Macedonia en la Eurocopa

“Yo entiendo que se me critique, que se me pite por no hacer bien mi trabajo, pero hay un límite”, completó el delantero de “La Roja”.

Los números de Álvaro Morata en la Eurocopa

Disputó los tres partidos de la fase de grupos.

Lleva jugados 222 minutos.

Realizó 9 disparos.

Anotó un solo gol (en el empate 1-1 contra Polonia).

La tabla de goleadores de la Eurocopa