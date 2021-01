El Gobierno prorrogará en las próximas horas el DNU en el que se prohíben los despidos sin justa causa y se estipula una doble indemnización. Ambas medidas fueron tomadas para evitar la pérdida de puestos de trabajo durante la pandemia, y tenían plazo de finalización a fines de enero.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que llevará la firma del presidente Alberto Fernández y del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, se conocerá en las próximas horas, y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Según informó Clarín, desde el círculo cercano del presidente adelantaron que la doble indemnización seguirá hasta fin de año mientras que la prohibición de despidos y suspensiones se prolongaría por los próximos 90 días.

A lo largo de toda la pandemia, además, el Gobierno asistió a través del ATP a cerca de 350.000 empresas para pagarles la mitad del salario a 3 millones de trabajadores.

Jose Gutierrez | Los Andes

Desde el entorno del Gobierno había dudas sobre si estas medidas continuarían, ya que algunos referentes sindicalistas opinan que dichas medidas estancan la continuidad productiva y que podrían desalentar la creación de nuevos empleos.

Las extensiones dictadas a dos medidas de impacto en el mundo laboral (apoyadas desde los sindicatos, y resistidas por las cámaras empresarias) indican que para el gobierno, pese a los indicios de reactivación en algunas áreas de la economía, todavía es grave la situación en distintas áreas económicas. Moroni siempre explicó que detrás de las prohibiciones a los despidos y las suspensiones, y la doble indemnización el gobierno procuraba “evitar la destrucción de empleo”.

Esta regulación laboral rige por un decreto presidencial de marzo del año pasado, como una manera de amortiguar los impactos económicos de la pandemia de Covid 19. El Poder Ejecutivo ya prorrogó dos veces la doble indemnización y la prohibición de despido sin justa causa o por disminución de la actividad.

Al mismo tiempo, esta tarde el gabinete económico se reunió para analizar el programa Repro 2 para las empresas de sectores no críticos, la situación de las compañías que recibieron el ATP y no respetaron las normativas vigentes y la evolución de los precios los alimentos frescos., aunque en este encuentro no se habría hecho mención a las medidas sobre los despidos.

La reunión fue encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y participaron la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Trabajo, Claudio Moroni; y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.

También están presentes el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.