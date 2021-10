Los menores de edad que no hayan completado el esquema de vacunación, pero que estén en compañía de adultos que ingresan al país, tendrán que realizar la cuarentena y hacerse un PCR al séptimo día de su llegada al país.

Los extranjeros no residentes que no hayan completado su esquema de vacunación podrán ingresar al país. Esto ocurrirá si no entra para fines turísticos y con previa autorización de la Dirección Nacional de Migraciones. Deberán realizar la cuarentena prevista y un PCR siete días después de su llegada a Argentina.