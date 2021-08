“Me excedió, me sentí rebalsado por lo que me estaba pasando a mí, me sentí muy triste”, dijo Daniel Malnatti sobre la dura cobertura que le tocó transitar en la “Marcha de las piedras”.

Familiares de muertos por el covid-19 en Argentina marcharon el lunes en su memoria y protestaron contra el presidente Alberto Fernández por festejar el año pasado el cumpleaños de la primera dama cuando las reuniones sociales estaban prohibidas. El periodista de Telenoche contó qué sintió al participar de la protesta en su rol como periodista.

“Esta es la piedrita más linda que encontré, dice Omar, el nombre de mi papá. Él era una buena persona. Se reía siempre, nada que ver conmigo. La semana pasada se cumplió un año de su muerte”, contó conmovido durante su informe para Telenoche.

El periodista, que perdió a su papá durante la pandemia, comentó: “Siempre pienso, y muchas veces sueño, si mi papá pensó que nosotros lo habíamos abandonado porque nunca nadie pudo explicarle lo que había pasado”. Y contó lo peor y es que su papá “murió solo”, como el mismo lo recordó.

En diálogo con la radio La Once Diez, el periodista relató el duro momento que le tocó atravesar. “Me excedió, me sentí rebalsado por lo que me estaba pasando a mí, me sentí muy triste, no me había sentido triste nunca, con todo esto último que me pasó me sentí víctima de una mentira, podría haber sido muy distinto para mucha gente”, dijo.

Sobre su papá contó que ninguno de sus hermanos pudo verlo cuando estuvo internado. “Él fue un buen hombre, buen padre, buen esposo. Era optimista. Siempre andaba con una sonrisa a pesar de las dificultades que le presentó la vida, que no fueron pocas. Nadie merece irse solo, y él menos que nadie”, sostuvo Malnatti.

El descargo público de Malnatti

El periodista aprovechó la web de TN para dejar plasmados sus sentimientos sobre lo sucedido en la marcha y los sentimientos que le generó realizar la cobertura.

Marcha de las piedras: en Mendoza también rindieron homenaje a los fallecidos por coronavirus. Mariana Villa | Los Andes

“A veces sueño con que él se preguntaba eso en su cama. ¿Qué pasaba afuera? Era el apocalipsis, una guerra nuclear o ya todos se habían olvidado de él. Cuando me despierto me reprocho no haber hecho las cosas distinto. Haber presentado un amparo judicial. Haberme peleado con los del Sanatorio. Y me siento un idiota por haber creído”, escribió el periodista.

“Después de todo lo que pasó puedo decir que la culpa no es de la cuarentena, no es de la medicina, no es de los científicos, no es la vacuna o de la no vacuna, no es de los partidos políticos ni de los fanáticos, no es de Fabiola y ni siquiera de la pandemia”, redactó Malnatti.

Y finalizó: “La culpa es de la mentira y de habernos dejado llevar mansamente por ella”.