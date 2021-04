Cristian Pavón supo ser una de las principales cartas ofensivas del Boca de Guillermo Barros Schelotto. Jugó 35 partidos en Los Angles Galaxy, donde se reencontró con el “Mellizo” y hasta tuvo la oportunidad de compartir la delantera con Zlatan Ibrahimovic. Después de casi dos años y muchas internas, volvió a ser titular en el “Xeneize”.

Indomable por las bandas e indescifrable con su gambeta y su velocidad, Pavón enloqueció al hincha de Boca y se ganó su lugar en el Mundial de Rusia 2018. Jugó los cuatro partidos de la Selección de Jorge Sampaoli. Su futuro tenía muchas luces encendidas pero luego de que el Galaxy no hiciera uso de su opción de compra, cayó en cruces fuera de la cancha.

Miguel Ángel Russo decidió convocarlo contra Huracán por la Copa de la Liga Profesional e ingresó faltando 25 minutos. Rápido y ágil como siempre, se mostró activo en ataque y dio una mano en defensa. Su rendimiento le valió para volver a ser titular en la victoria por 2-0 contra Santos.

“Estoy muy contento por volver a jugar. Estuve mucho tiempo parado y no me sirvió mucho. Me tocó debutar de vuelta”, dijo “Kichan” luego de la victoria 2-0 ante el “Globo”.

Su último partido desde el arranque en Boca fue el 26 de mayo de 2019, bajo las órdenes de Gustavo Alfaro, versus Argentinos Juniors por Copa Argentina. La calidad que Pavón le puede aportar al equipo merece más atención. Russo necesita de su clase y por la Libertadores no le falló.

Salió desde el arranque ante Santos y estuvo bastante participativo en ataque y dando una mano en la vuelta. Se ganó la tarjeta amarilla en un cruce por llegar milésimas de segundo tarde, producto del cansancio de tanto tiempo sin jugar. Algunas imprecisiones que quedarán limpias cuando Pavón acumule más minutos de juego.

Cristian Pavón en acción contra Santos. (Twitter/@BocaJrsOficial)

Jugó 85 minutos y dejó una gran impresión. Russo tiene un complemento interesante para sumarle a Carlos Tévez y Sebastián Villa. Sus rendimientos lo avalan. ¿Volverá al 11 titular?

Sus conflictos previos con la dirigencia

Muchos le cayeron por su cirugía en su tobillo derecho por unos sobrehuesos que dificultaban mucho su actividad. Estuvo ausente mucho tiempo, sin siquiera entrenar con sus compañeros. “Cristian tuvo un destrato muy grande. Se tuvo que operar porque es una lesión que viene postergando hace más de un año”, contaba su padre Walter.

También apuntó contra los directivos del club. “Ojalá que mi hijo le haga el Topo Gigio a esta dirigencia”, dijo su papá, quien también aclaró que Cristian “no le conoce la voz a los dirigentes de Boca”.

En el tira y afloje de su situación contractual, queriendo alejarse de las polémicas, Pavón tiene contrato en el club hasta junio de 2022 y lo que más quiere, como él dijo, es “entrenar y jugar”.