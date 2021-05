El papa Francisco participará de un especial llamado “Vax Live: The Concert To Reunite The World” (“Vax Live: El concierto para reunir al mundo”) con un videomensaje que se transmitirá el domingo.

El evento, organizado por personalidades de la música y el espectáculo, se transmitirá el fin de semana. Para eso, el Papa ya grabó un mensaje desde la Biblioteca del Palacio Apostólico.

La participación del Papa, enfocada en la justa distribución de vacunas del COVID y la necesidad de que lleguen a “los más vulnerables”, ya es parte del programa que se grabó el pasado domingo y para el que también envió un mensaje el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

A fines de abril, Francisco reclamó en una carta a la XXVII Cumbre Iberoamericana que la inmunización extensiva contra el COVID-19 debería ser considerada un “bien común universal”.

En la misiva, tras más de un año de insistir con la equidad en el acceso, especialmente para los más pobres, el Papa pidió más solidaridad entre los países para garantizar una distribución equitativa de las vacunas, “no basada en criterios puramente económicos, sino teniendo en cuenta las necesidades de todos, especialmente los más vulnerables”.

Mediador por la deuda

A comienzos de abril, Francisco pidió a las entidades financieras internacionales para que reduzcan las deudas de los países pobres, lo que consideró como “un gesto profundamente humano”.

El llamado del Papa estuvo dirigido al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Grupo Banco Mundial (GBM), a quienes pidió una “reducción significativa de la deuda” a países pobres.

“Un espíritu de solidaridad mundial también exige al menos una reducción significativa de la carga de la deuda de las naciones más pobres, agravada por la pandemia”, planteó el pontífice en un mensaje enviado para las denominadas reuniones de primavera, que se desarrollan virtualmente por las restricciones de la pandemia.

Un modelo sostenible

“Espero que sus discusiones contribuyan a un modelo de recuperación capaz de generar soluciones nuevas, más inclusivas y sostenibles para apoyar la economía real, ayudando a las personas y comunidades a lograr sus aspiraciones más profundas y el bien común universal”, expresó Francisco.

En ese marco, el Papa remarcó que “la noción de recuperación no puede contentarse con volver a un modelo desigual e insostenible de vida económica y social, en el que una pequeña minoría de la población mundial posee la mitad de su riqueza”.

