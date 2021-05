El presidente Alberto Fernández dijo este martes que “nos tiene que doler el número de 500 muertos diarios” por coronavirus, y señaló que no hubiera querido “restringir la circulación”. “Pero no hay otro modo que no sea ese” para combatir la pandemia, sostuvo.

Sobre el futuro de las restricciones, con el DNU actual que vence en tres días, el Presidente consideró que “en estos términos, debemos seguir”, y descartó una vuelta a Fase 1, incluso por un “tema sociológico”.

“Socialmente no se aguanta”, expresó Fernández en diálogo con Radio 10.

Medidas para todo el país

Se suspenden los viajes grupales de egresados y egresadas, de estudio y de grupos turísticos.

Se suspenden las reuniones sociales de más de 10 personas.

Suspensión de asistencia al trabajo para personas de riesgo.

El presidente anunció que lo dispuesto para cada distrito dependerá de la situación epidemiológica del mismo, y se dividirán en: riesgo sanitario medio, riesgo sanitario alto, y alarma epidemiológica.

Restricciones para el AMBA

El Área Metropolitana de Buenos Aires está en situación de alarma epidemiológica, por lo que las restricciones que estarán vigentes hasta el 21 de mayo, son:

Suspensión de actividades:

Centros comerciales y shoppings.

Las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados.

Locales comerciales entre las 19 horas y las 6 horas del día siguiente, con excepción de los esenciales con horario nocturno.

Casinos, bingos, discotecas, y salones de fiesta.

Restricción en ámbito educativo:

Se suspenden las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en los todos los niveles.

Deportes: se prohíben los deportes grupales.

Gastronomía: entre las 19 horas y las 6 horas del día siguiente. Luego de las 19 podrán continuar bajo las modalidades delivery. En los horarios autorizados de funcionamiento, sólo podrán atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre.

Circulación: se prohíbe la circulación entre las 20 y las 6 de la mañana de cada día. (Según las jurisdicciones, las autoridades podrán solo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar.)

Transporte público: solo para esenciales y autorizados.

Otras zonas del país

Riesgo medio: Es facultad y responsabilidad de gobernadores/as adoptar en forma temprana medidas que disminuyan la circulación para prevenir los contagios.

Riesgo alto: