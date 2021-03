El presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud privadas y de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, enfatizó este lunes que desde el Gobierno no hubo “ningún contacto” para que los privados puedan adquirir vacunas contra el coronavirus y empezar a comercializarlas al público.

“Por ahora, no hay ningún contacto con el Gobierno ni posibilidad de conseguir la vacuna. No puedo establecer plazos, no tenemos la menor idea. Nos está costando un montón vacunar al personal de salud, imaginate pensar en otra cosa”, dijo Belocopitt en diálogo con Vía País.

Titular de la prepaga Swiss Medical, Claudio Belocopitt (web)\u002E

Al hablar sobre costos, el propio empresario reconoció que no puede dar precisiones en cuanto a los costos y manifestó que se está analizando si ese gasto estará cubierto “dentro del plan de salud mensual” o si se abonará aparte. “No manejamos el precio y tampoco manejamos los costos”, aclaró.

En ese sentido, según pudo averiguar este medio, el costo mínimo por cada persona vacunada -con dos dosis- sería de $ 4.940 (sin impuestos) o $ 9.880 sumando ese extra. Si se tiene en cuenta el margen de distribución local y comercial, se estima que el precio de venta al público, de manera privada, sería de $ 15.200 para aplicar las dos dosis.

Por su parte, enfatizó que están preparando “una estructura más grande”, ya que entienden que los “habilitarán para vacunar”.

“Yo sé separar las cosas. Desde el punto de vista de la pandemia, soy defensor de lo que se hizo por más de que las circunstancias hayan sido espantosas, la situación fue muy tensa con el aislamiento y pudo haber sido terrorífico; se hicieron bien los esfuerzos en la primera parte de intento de compra de vacunas, en un mercado difícil. Pero, a partir de entonces, la campaña está mal hecha, porque no se respetan las prioridades, estás saltando etapas, no terminaste de vacunar al personal de salud, no podés arrancar con eso”, analizó.

Vacunación a nivel nacional

Las últimas cifras de vacunación contra el coronavirus en todo el país arrojan que 1.546.699 personas ya fueron inoculadas, mientras que Mendoza es la provincia más atrasada en la aplicación de las vacunas en relación a la cantidad recibida.

Los datos del Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud indican que, a nivel país, 1.202.998 personas recibieron la primera dosis y 343.701 ya tienen las dos dosis.

La provincia de Buenos Aires ya aplicó un total de 581.785 dosis (52,88% de las que recibió), mientras las cifras de la Ciudad de Buenos Aires marcan un total de 172.307 vacunas aplicadas (61,18% de las que recibió).

En el caso de la provincia de Mendoza, fueron distribuidas un total de 128.250 vacunas, de las cuales aplicaron un total de 43.246, lo que implica que lograron inocular solamente el 33,72% del total recibido.