A puro festejo tras su triunfo en MasterChef Celebrity, Claudia Villafañe visitó Flor de Equipo para contar cómo vive este momento de plenitud tras varios meses de agonía. Sin embargo, al hablar y recordar su paso por el concurso, se vio interrumpida por un comentario de Nancy Pazos que la descolocó por completo.

En plena nota, Nancy le dijo: “Te voy a hacer una pregunta y de más está decir que podés no contestarla”. Sin dudar, Claudia la cruzó: “¡Entonces no me la hagas!”. Pero Pazos insistió: “A mí hay algo que me llama mucho la atención y es que cada vez que hablás de Diego decís ‘el papá de mis hijas’. Me genera rareza o ruido. ¿Por qué no le decís Diego? ¿O cuándo dejaste de decirle Diego?”.

Incómoda, Claudia respondió: “Nunca le dije Diego, nunca fue Diego para mí. Siempre tuvo apodos, él conmigo y yo con él”. Y cuando Nancy preguntó cuáles eran esos apodos, se negó a revelarlos: “No, eso ya está, ya pasó y quedan en nosotros. Nunca le dije Diego entonces ahora considero que siempre va a ser el papá de mis hijas y siempre va a estar ahí porque lo elegí para ser el papá de mis hijas”.

Sin embargo, Nancy continuó dándole su parecer: “Yo también estoy separada y muchas veces cuando hablo con mis hijos les digo ‘papá tal cosa o papá tal otra’ y hay una diferencia entre ‘papá’ y ‘el papá’. ¿Se entiende? Hay una diferencia de cercanía”. Tajante, Claudia cerró el tema: “No sé por qué a vos te parece de esa manera pero la verdad es que es él, va a ser siempre él, Diego o como quieras llamarlo, pero el papá de mis hijas va a ser siempre él”.

Sin bien Claudia ha transitado meses de dolor, esta semana logró recuperar la sonrisa. “Falta gente que me gustaría que esté acá y que no puede estar, empezando por mi nieto, que se fue a ver a su papá; Roma, que su papá no quiere que la vean en tele; mi mamá, que no está bien de salud; el papá de mis hijas, que no está...”, dijo Claudia emocionada tras obtener el triunfo más esperado de la televisión.