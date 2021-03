Ciertos procesos dolorosos dejan una enseñanza en la vida de las personas. Así fue el caso de Celina Rucci (44) quien dio batalla al cáncer. “Aprendí a disfrutar de las personas a diario, nunca sabremos si hay un mañana. Los enfermos saben hacerlo pero la gente sana pasa por la vida a puntillas. Hacer que cada día para mí sea un día más y no un día menos”, confesó en su cuenta de Instagram.

A través de sus historias, la vedette compartió con sus más de 124 mil seguidores su dolorosa experiencia en la que debió llevar adelante un tratamiento para combatir su enfermedad.

Celina Rucci (Instagram/@celinarucciok

Rucci mantuvo oculto su problema con la intención de no preocupar a su familia. Sin embargo, hace pocos días decidió contarlo a través de una publicación en su cuenta.

“El 2020 fue sorpresivo para todos. Para mí se sumó un gran desafío, que por decisión propia, decidí ocultar. Las razones eran varias, me había ido a otro país, estaba lejos de mis afectos y no quería que ellos carguen con más preocupaciones, ese era mi plan, mantenerlo en secreto, hasta ayer que me sucedió algo que me entristeció”, comenzó la vedette.

Celina Rucci (Foto: Instagram/ celinarucciok)

“Por eso hoy me armo de coraje y lo cuento a todo aquel que quiera saberlo. El 28 de mayo fui a un control por un suceso fuera de lo común que me estaba pasando. Ese mismo día me diagnosticaron leucemia mieloide aguda y en unas horas me encontré internada de urgencia en el mejor hospital de New York. Comenzamos de inmediato el tratamiento para vencer a esta enfermedad, estuve acompañada en todo momento de mi hombre, quien merece un capítulo aparte de lo grandioso y ángel que es”, señaló.

Y explicó: “Pasé muchos días internada, con quimio y todo, siempre lo tomé con una actitud ganadora y mi mente estaba segura que iba a poder con esto, y así fue, después de seis meses de tratamientos, quimios, pinchazos y miles de pastillas el 23 de noviembre mi doctor me dijo que ya no había rastros de células cancerígenas, lo que se supone que es muy bueno pero aún no se puede cantar victoria porque en este tipo de cáncer nunca se sabe”.

Además, Celina Rucci confesó que fue muy difícil disimularlo en sus redes. “No quería que la gente que me quiere y sigue desde hace mucho me vea débil o frágil, porque esa imagen nunca fui yo, y preferí mantenerlo en secreto”, indicó.