Argentina llegó a superar las 55 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus aplicadas en todo el país, según el Monitor Público de Vacunación. En ese sentido, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, explicó por qué “se ralentizó” la campaña de inmunización.

“La ralentización de la vacunación sucede en todos los países que llegan a un nivel elevado de vacunación. Se ralentiza porque no tenemos muchas personas que necesiten iniciar el esquema”, manifestó.

En diálogo con CNN Radio, la titular de la cartera sanitaria explicó: “En el momento de más demanda, por el inicio de esquemas, eran [las que se aplicaban] casi 400 mil dosis por día. En este momento no se están vacunando [esos números] porque no tenemos tantas personas para vacunar”.

"Estamos hablando de que el 90% de los mayores de 18 años iniciaron el esquema", dijo Vizzotti

“Estamos hablando de que el 90% de los mayores de 18 años iniciaron el esquema, así que se ralentiza porque no tenemos muchas personas que necesitan iniciar el esquema de vacunación y las segundas dosis están condicionadas a las llegadas de las vacunas y a que se cumpla el período mínimo”, agregó.

Por otro lado, la funcionaria nacional se refirió al porcentaje de argentinos que no se quiere vacunar contra el coronavirus. “Todavía tenemos más demanda que oferta y estamos trabajando en satisfacer esa demanda”, señaló.

“Hay un 10% de mayores de 18 años que no iniciaron el esquema de vacunación. Puede ser por dos motivos: dificultades en el acceso, no se pudo anotar en la App o no pudo acudir al turno, y un porcentaje seguramente tenga dudas o haya decidido no vacunarse”, explicó.

Las dosis de refuerzo

Hace algunas semanas, comenzó el debate interno sobre cuándo y de qué forma se aplicarán las dosis de refuerzo contra la infección, con vistas a la llegada de temperaturas más frías a partir de marzo del año que viene y la posible circulación de la variante Delta.

En ese marco, Vizzotti indicó que “las vacunas como las del covid requieren refuerzos continuos” y adelantó que desde el próximo año habrá una tercera dosis “de manera estratégica”.

“Seguramente primero al personal de salud y a los grupos de riesgos. La tercera dosis está pensada y tenemos estipulado tener esas dosis durante el primer semestre de 2022″, adelantó la ministra de Salud.