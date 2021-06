Sebastián Villa y el mundo Boca recibieron una noticia que podría modificar su vínculo. Encontraron suficientes indicios para elevar al colombiano a juicio oral por su causa de supuesta agresión y amenazas hacia su ex pareja.

La fiscal Verónica Pérez pudo conseguir las pruebas necesarias para que el juez de la causa, Javier Mafucci Moore, decidiera convocar a Villa a juicio oral.

Pérez presentó al juez los argumentos concretos que demuestran que el delantero de Boca habría agredido a Daniela Cortés y hasta la habría amenazado con la contratación de un sicario si ella no volvía a Colombia.

Dentro de las pruebas que pudieron recolectar hay testimonios de amigos en común, mensajes de Villa hacia la familia de Cortés, declaraciones de una empleada doméstica y hasta un chat entre Juan Fernando Quintero y la ex pareja del delantero de Boca.

Villa podría sufrir una condena de prisión efectiva si se demuestra que es culpable de los delitos de los que se lo acusa: coacción y lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género. Martín Apolo, su abogado, dijo que apelará la medida del juez Mafucci Moore.

La resolución de la fiscal Verónica Pérez

El 27 de abril de 2020, en hora no determinada pero durante la mañana, en el interior de la casa 421 del Barrio Country Saint Thomas, de la localidad de Canning, partido de Esteban Echeverría, Sebastián Villa profirió amenazas hacia Daniela Cortés Meneses, con quien mantenía una relación de pareja previa, anunciándole un mal grave, inminente, futuro y dependiente de su voluntad con el propósito de compeler a la mencionada a hacer abandono de su residencia habitual, al anunciarle que iba a arruinar su vida y la de su familia, en particular que atentaría contra la vida de su madre, su padre y su hija si no se retiraba de la casa, y después, mediando violencia de género consistente en una relación desigual de poder Villa le propinó a Cortés un golpe de puño en la frente la tomó del brazo y de los cabellos arrojándola al suelo, provocándole, mediante golpes de puño y patadas en piernas, abdomen, muslos y caderas, edema y eritema en frente lado derecho, equimosis en brazo derecho cara interna símil lesión que deja la digito presión, y equimosis en raíz de muslo izquierdo.