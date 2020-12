El Fondo Ruso de Inversiones Directas (FRID) dijo a Clarín que “el Centro Gamaleya ha completado con éxito los ensayos clínicos de la Sputnik V para personas mayores de 60 años, todos los voluntarios se sienten bien”.

Después de las dudas que se desprendieron de los dichos del presidente ruso Vladimir Putin -sobre que no se vacunará aún porque no está recomendada para mayores de 60 años- el FRID destacó que la “aprobación de la vacuna por parte de las autoridades reguladoras rusas” para esta franja etaria llegaría en los próximos días.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin. (AP)

La semana pasada, el presidente ruso informó que los expertos le habían sugerido no aplicarse aún la vacuna. “Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible”, dijo.

Ahora, el Fondo Ruso anunció que la situación estaría avanzando. “Para cuando habló Putin, el desarrollador de la vacuna estaba analizando los datos clínicos y preparando el informe que va a ser utilizado por el Ministerio de Salud. Técnicamente, no se recomienda la vacuna para el grupo de 60 años o más hasta que se concluya esta etapa”, dijeron.

“Este mes se espera la aprobación de la vacuna Sputnik V por parte de las autoridades reguladoras rusas para pacientes mayores de 60 años y, con ese ok, el panorama va a cambiar y por eso se va a empezar a aplicar en esta población”, agregaron.

Iris Aguilar, jefa de inmunizaciones del ministerio de Salud explicó que dijo Putin sobre la vacuna Sputnik V. Agencia EFE

El ministro de Salud ruso, Mikhail Murashko, dijo el domingo que esta semana comenzaría la inmunización de los mayores de 60 en ese país.

La misma fuente del FRID destacó que “habrá datos de ensayos clínicos en Rusia que demuestren la seguridad para mayores de 60 años” y que el plan es publicar esa información este mes.

También el domingo, la asesora presidencial Cecilia Nicolini dijo a Radio Rivadavia que la vacuna rusa es “segura y eficaz” para este grupo. Nicolini habló desde Moscú, adonde viajó como parte de una delegación encabezada por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

El plan oficial es que las vacunas lleguen al país el miércoles 23 a las 18.30 en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, que saldrá desde el Aeropuerto Internacional de Moscú-Sheremétievo y no tendrá escalas.

“Hay que ser prudentes porque hay cuestiones adversas fuera de nuestro control para el primer envío, como el clima ruso”, anticipó Nicolini.