Miriam Lanzoni sorpendió a todos sus seguidores de Instagram cuando subió una foto en la que se mostraba con una bota ortopédica en la pierna. Luego, compartió en sus historias detalles de cómo sufrió el terrible esguince en un accidente doméstico.

// instagram: @miriamlanzoni

“No es lo que se rompe. Es lo que se construye. Y es también un buen gin tonic a mano. Fractura de peroné, baby”, escribió la ex participante de Corte y Confección bajo la publicación en la que se mostró herida. “Fue tremendo. Tengo un esguince y una fractura de peroné. Me duele mucho a la noche cuando duermo”, agregó la actriz, que deberá hacer un mes de reposo para recuperarse apropiadamente.

Miriam Lanzoni es actriz pero también diseñadora, y por eso tuvo un lugar importante en la última edición de Corte y Confección famosos. Su estilo moderno y elegante la ayudó a avanzar en la competencia, y hoy en día es una referente de la moda para todos sus seguidores de Instagram.

// instagram: @miriamlanzoni

Sobre el terrible accidente, la actriz contó que ocurrió en su casa y que en este caso, su forma chic de vestirse le jugó una mala pasada. “Yo salía corriendo de mi casa, llevaba las manos ocupadas y tenía botas como de diez centímetros. Giré en velocidad sobre mi propio eje y justo donde giré hay un escalón en mi casa, me caí y fue ahí cuando me torcí con todo el peso de mi cuerpo y no pude apoyar las manos en ningún lado”, contó la accidentada.

// instagram: @miriamlanzoni

Además, en una entrevista con Mitre Live, Miriam Lanzoni reveló que le preocupa no poder recuperarse sólo con reposo, y que le anticiparon la posibilidad de tener que hacerle una intervención quirúrgica. “Yo, en principio, pensé que era un esguince nada más porque me quedó el pie bobo pero pisaba”, dijo al principio.

“Mi kinesiólogo me dijo que me quería ver y al final tengo una quebradura del peroné. Me enyesaron y después me pasaron a bota, van a ver si sigo con cirugía o no porque está un poco desplazado”, agregó por último la actriz, a la que le queda un mes de reposo.