Mauricio Macri decidió no presentarse ante el llamado a declaración indagatoria en el juzgado federal de Dolores este jueves 7 octubre por la causa sobre el presunto espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan. Su defensa prepara la estrategia para recusar al magistrado Martín Bava.

Así lo confirmó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en una carta que fue enviada al juez de Dolores. En la misiva, la exministra de Seguridad informa que el expresidente Macri está en el exterior “cumpliendo compromisos internacionales” y tiene previsto su regreso a la Argentina para “fines del corriente mes”.

Bullrich escribió que espera que el juez subrogante de Dolores sepa “comprender la situación que se ha generado con esta inminente convocatoria y que tendrá presente la permanente vocación de respeto y sometimiento a las instituciones republicanas que asume el expresidente Maurcio Macri”.

Por ello, consideró que el magistrado debe garantizar los “derechos y garantías” que “amparan” al ex jefe de Estado, “evitándose cualquier decisión apresurada que sólo aumente el estrépito mediático que ya se ha generado con su intempestiva citación”.

La decisión de no regresar al país antes del 14 de octubre para asistir a la indagatoria va a contramano de lo que había sostenido la semana pasada el abogado defensor de Macri, Pablo Lanusse, quien afirmó que el expresidente iba a asistir porque es respetuoso de las instituciones.

“Macri, respetuoso del funcionamiento de las instituciones y convencido de su inocencia, habrá de presentarse oportunamente ante la Justicia, debiéndose resaltar la manifiesta incompetencia del juez Bava para intervenir en esta causa”, había dicho Lanusse.

El abogado también había cuestionado “la carencia de fundamentación” de la resolución con la que Bava llamó a declaración indagatoria a Macri. Por eso, Lanusse consideró que el llamado “demuestra que esto es un atropello y una persecución más en su contra”.

“El presidente Mauricio Macri seguirá defendiendo los valores republicanos que caracterizaron su gestión de gobierno sin temer a la clara intencionalidad política que anida detrás de estas maniobras que se promueven en su contra”, había dicho el abogado.

Macri fue citado a indagatoria para el jueves 14 en la causa que investiga el espionaje a ilegal a familiares de los 44 tripulantes muertos en el hundimiento del submarino ARA San Juan en 2017, pero hasta este miércoles la justicia no había podido encontrar el domicilio para notificarlo sobre la audiencia.

En un escrito dictado el martes, el Juzgado Federal de Dolores recordó que, mediante una resolución del viernes pasado, se le solicitó a la Cámara Nacional Electoral que informe “el último domicilio registrado por Mauricio Macri, a fin de poder notificarlo de la audiencia fijada a su respecto”.

Pero según señaló el juzgado federal, el personal policial comisionado fue al domicilio apuntado, “entrevistándose con el encargado del edificio quien refirió que el Sr. Macri ya no reside allí hace más de un año”.

Luego, el juzgado federal de Dolores solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones, al Registro Nacional de las Personas, a la Policía Federal y a NOSIS “que en el plazo de 24 horas informen el último domicilio obrante en sus registros respecto de Mauricio Macri”.

El ex jefe de Estado había contado el martes desde Miami que se sumará a un programa de “liderazgo académico” de un think tank estadounidense del Adam Smith Center for the Study of Economic Freedom, una usina de pensamiento creada en abril pasado en el marco de la Florida International University (FIU).