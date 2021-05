La actriz Anya Taylor-Joy condujo el episodio final de la temporada 46 del clásico programa humorístico norteamericano Saturday Night Live y honró sus raíces argentinas. La protagonista de Gambito de Dama realizó parte del monólogo introductorio en español y se volvió viral en todo el país.

//Mirá también: Anya Taylor-Joy y el dulce de leche: la actriz sorprendió con su acento y sus gustos argentinos

Además de los “sketches” y la presentación del cantante Lil Nas X, Taylor-Joy utilizó el escenario para hacer referencia a su vida. No solo habló de la exitosa serie de la ajedrecista Beth Harmon y la vacunación contra el Covid, sino que le recordó a los espectadores su crianza por todas partes del mundo.

Anya Taylor-Joy en "Gambito de dama". (Netflix)

“Ahora que escuchan mi acento, quizá se sorprendan al saber que nací en Miami, y que me crié entre la Argentina y Londres, y mi primer idioma es el español. Por lo tanto, legalmente, mi etnia es “fashion week”, bromeó la actriz, y desató carcajadas de la tribuna.

El próximo chiste del discurso de apertura fue sobre Gambito de Dama, la serie que se convirtió en la mini serie más vista en la historia de Netflix y que le otorgó a Taylor-Joy un Golden Globe, un Critics’ Choice Award y un SAG Award.

//Mirá también: Cómo es el colegio argentino al que concurrió Anya Taylor-Joy, la actriz de “Gambito de dama”

“Me pone muy feliz decir que después de mirar el programa millones de personas se compraron tableros de ajedrez, pero solo una docena aprendió a usarlos. Si sos una de esas personas que piensan que el ajedrez es difícil, no te preocupes, no lo es”, explicó mostrando que lo único que deben hacer es apoyar la cabeza sobre las manos en una particular pose intelectual.

Para el final del monólogo, la actriz le pidió al público si podía hacerlo en su idioma natal. “Tenemos un show increíble para ustedes esta noche, Lil Nas X está acá así que por favor no se vayan a ningún lado”, finalizó con su perfecto acento porteño.

El video del discurso se volvió viral en Argentina, con “memes” haciendo referencia a las raíces de Taylor-Joy y cómo no olvida mencionarlo en los programas y entrevistas más exitosas.