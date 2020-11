Claro está que Lucas Spadafora pisa fuerte no solamente en las redes sociales sino también en el Cantando 2020. Tras el abandono de Lola Latorre, el influencer quedó expuesto al voto del público y se enfrentó crudamente a Floppy Tesouro, donde salió invicto y demostró su fortaleza. Sin embargo quedó la incógnita de quién lo acompañará en el resto del certamen, luego de que la hija de Yanina se haya despedido públicamente a través de un video en Instagram donde explicó sus razones.

Lucas Spadafora venció a Floppy Tesouro newsdigitales.com

“Hola, ¿cómo están? Después de hablar con mis compañeros y equipo, decidí esto. No voy a estar más en el programa, no voy a estar más en el Cantando. Quiero ponerle un límite a la falta de respeto. Gracias por darme la oportunidad. Los voy a extrañar. Los amo, los quiero”, remarcó Lola Latorre.

En Los Ángeles de la mañana, Ángel de Brito dio a conocer finalmente quién será la figura que la reemplazará en el certamen. “La persona que va a reemplazar a Lola Latorre es Judith Cabral”, lanzó el conductor de LAM. Luego añadió: “No es famosa pero es cantante, bailarina. La eligió la producción. La producción decidió que Judith Cabral sea el reemplazo de Lola Latorre, para que Lucas siga en el Cantando”.

Judith Cabral reemplazará a Lola Latorre Instagram/@judithcabral

Recordemos que previo a su renuncia, Lola Latorre fue aprehendida mientras participaba de una fiesta clandestina de casi 500 personas en una quinta en Mercedes, según indicó el sitio Noticias Mercedinas. Sin embargo, trató de desmentirlo y sostuvo que había asistido solo para buscar a una amiga.

“Yo estaba con dos amigas acá en mi casa (en Pilar) y cuando me llamó una amiga para que la fuera a buscar, fui con mi auto. Llegué, la busqué y obviamente en el camino dijimos ‘che, ¿estaremos haciendo las cosas bien?’”, contó Lola sobre aquel momento. “Existe el riesgo de que quedes fuera del Cantando”, le advirtió el conductor.

La respuesta de Lola no tardo en llegar: “Ayer fue un día en donde mucha gente dijo un montón de cosas y donde se esparció cosas que, en realidad, no eran, videos de otras fiestas. Yo nunca asistí a la fiesta, yo me muero si me quedo sin el Cantando, real, porque primero es mi trabajo, la estoy pasando súper bien, en ningún momento fue mi intención ir”.